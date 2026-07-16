Jueves con alerta por nevadas y viento Zonda en Mendoza: las zonas afectadas

La provincia tendrá este jueves una jornada marcada por la continuidad del temporal en la cordillera y la presencia de viento Zonda en distintos sectores.

Mendoza tendrá este jueves 16 de julio una jornada con cambios en las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por nevadas intensa y viento Zonda, mientras que la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó que continuará el mal tiempo en la cordillera.

En el llano, el cielo estará seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur durante la mañana. A partir del mediodía, las nubes se extenderán hacia el Norte y el Este.

La mínima estará en 6ºC mientras que la temperatura máxima será de 18°C.

Alertas por Zonda y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por nevadas para la cordillera mendocina. Se esperan nevadas persistentes e intensas, con acumulaciones estimadas de entre 100 y 200 centímetros durante la vigencia del fenómeno, aunque esos valores podrían ser superados en forma puntual.

Además, rige una alerta amarilla por vientos para la alta montaña, donde se pronostican velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Estas condiciones podrían provocar viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad.

Entre las 7 y las 20 horas se espera viento Zonda en la precordillera de Las Heras, Luján y zona baja de Malargüe.

En tanto, el temporal continuará en la Alta Montaña, donde persistirán las precipitaciones níveas durante toda la jornada. Entre las 14 y las 15 horas se prevé una intensificación de las nevadas, principalmente en el sector sur, y durante la noche podrían alcanzar sectores de la precordillera, especialmente el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y Malargüe.

Pronóstico extendido

Viernes 17 de julio

Se espera circulación de viento sur leve entre las 11 y las 22 horas, primero en la zona Sur y luego en el Norte y Este provincial.

El cielo permanecerá nublado en el Valle de Uco y la zona Sur.

Desde el mediodía se pronostican precipitaciones en Malargüe y a lo largo de la franja oeste de Mendoza, incluyendo el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Durante la noche podrían extenderse al resto del Valle de Uco, sectores del oeste del Gran Mendoza y, de manera probable, a otras áreas del sur provincial.

En la alta montaña continuará el temporal durante toda la jornada y las importantes nevadas se prolongarán hasta el sábado. Los modelos meteorológicos prevén acumulaciones de entre 50 y 60 centímetros de nieve nueva durante el período de mayor intensidad.

La mínima rondará los 6°C y la temperatura máxima será de 16°C.