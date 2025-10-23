Jueves con Alerta Amarilla por tormentas y posibles granizo: ¿dónde y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves podría llover en la provincia, principalmente en el Este.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla para Mendoza que incluye posibilidad de tormentas y hasta granizo que afectará principalmente al Este de la provincia.

¿Cómo estará este jueves 23-10-2025?

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en Malargue. Tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las tormentas se darían en la zona Este y Sur de la provincia.

Viernes 24-10-2025

El viernes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 17°C

Sábado 25-10-2025

El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Domingo 26-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Lunes 27-10-2025

Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 11°C

Martes 28-10-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, heladas parciales.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C