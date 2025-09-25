Jueves con Alerta Amarilla por tormentas, granizo y vientos de hasta 80 kilómetros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para la provincia. La zona Este es la más afectada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas para la provincia. Una por tormentas con posible granizo y otra por fuertes vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Los ciudadanos de la zona Este son los que deben estar más alertados.

¿Cómo estará este jueves 25-09-2025?

Este jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera.

¿Qué dice la Alerta por tormentas?

La Alerta por tormentas señala que el Este de Mendoza será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento?

La alerta por viento señala que el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el sur de Catamarca serán afectados por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas serranas. A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

El región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

¿Qué temperatura tendremos?

La temperatura para este jueves es:

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C

Viernes 26-09-2025

El vienes habrá nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Sábado 27-09-2025

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C

Domingo 28-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 26°C | Mínima: 8°C

Lunes 29-09-2025

Algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C