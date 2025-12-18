Jueves caluroso en Mendoza: ¿a cuánto llega la máxima?

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que la máxima para este jueves rondará los 36 grados centígrados. Para mañana se espera tormentas en el Gran Mendoza y Zonda en el Sur provincial.

Este cierre de semana se viene muy caluroso para la provincia. Las máximas ascenderán los 35 grados centígrados y para mañana se espera Zonda en el Sur y tormentas en el Gran Mendoza.

¿Cómo estará este jueves 18-12-2025?

Este jueves estará caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 21°C

Viernes 19-12-2025

El viernes seguirá muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargue. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 21°C

Sábado 20-12-2025

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo 21-12-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 22°C

Lunes 22-12-2025

Algo nublado e inestable con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C