Jueves agradable ¿y se viene el frío?

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que para está jornada se espera una máxima de 18 grados. Para el fin de semana bajaría la temperatura y el domingo la máxima solo sería de 13.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que este jueves continuará el tiempo con tardes agradables y que la temperatura disminuiría a partir de mañana y sobre todo, el domingo con una máxima que llegará a los 13 grados.

¿Cómo estará el jueves 18-06-2026?

El jueves estará parcialmente nublado, neblinas matinales, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Viernes 19-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 20-06-2026

Parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Domingo 21-06-2026

Parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, descenso de la temperatura.

Máxima: 13°C | Mínima: 5°C