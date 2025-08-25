Juegos, títeres e inflables: dónde y cuándo podes ir a este festival inclusivo en Mendoza

Este sábado 31, el Predio de la Virgen en Guaymallén será escenario de una propuesta abierta y gratuita que invita a todas las familias a disfrutar juntos de actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro pensados para fortalecer vínculos y promover el respeto desde el juego sin importar nuestras capacidades

El próximo 31 de agosto, el Predio de la Virgen será escenario de una propuesta única que busca derribar barreras y promover la inclusión infantil a través del juego compartido. Bajo el lema de que las diferencias no deben separar sino unir, se realizará el Día de las Infancias Inclusivas, una actividad gratuita pensada para que niños y niñas con y sin discapacidad disfruten juntos de una tarde de diversión, respeto y convivencia.

La iniciativa, organizada por la Fundación VinculAT, la Municipalidad de Guaymallén y la organización Marea Azul, propone un espacio donde la inclusión no sea una excepción, sino una práctica cotidiana. Desde las 15:30 hasta las 18:30, el predio se llenará de actividades adaptadas, espectáculos artísticos y propuestas lúdicas diseñadas para garantizar la participación plena de todos los chicos.

Entre las atracciones destacadas habrá juegos inflables, show de magia, malabaristas y mimos. El grupo de los payamédicos también estará presente aportando su ternura y humor para generar momentos de conexión emocional. Profesores de educación física guiarán dinámicas inclusivas que permitirán que cada niño, sin importar sus capacidades, pueda jugar y compartir en igualdad de condiciones.

Además, la jornada contará con merienda compartida, regalos y golosinas, para los presentes. Para garantizar la accesibilidad, se instalarán baños químicos adaptados en el predio.

El evento busca visibilizar el valor de la diversidad y fomentar una mirada comunitaria que abrace las diferencias. En palabras de los organizadores, se trata de “una invitación a mirar con ojos inclusivos y construir una sociedad más empática desde la infancia”.