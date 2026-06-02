Juan Cruz Yacopini volvió a subirse a un auto tras su accidente

El piloto mendocino compartió un emotivo video en plena recuperación, donde se lo ve dejando la silla de ruedas y ocupando el asiento del acompañante. Su gesto simboliza un avance clave en la rehabilitación y mantiene viva la esperanza de un regreso a las pistas.

En diciembre de 2025, Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en el Dique El Carrizal, que lo dejó fuera del Rally Dakar 2026 y lo obligó a iniciar un largo proceso de rehabilitación. Tras semanas de incertidumbre y tratamientos intensivos, el piloto mendocino comienza a mostrar avances que emocionan a la comunidad del automovilismo.

En las últimas horas, Yacopini difundió un video en el que se lo ve descendiendo de la silla de ruedas y subiendo al auto de su padre, Alejandro. El gesto, acompañado por la frase “Sin prisa, pero sin pausa”, refleja la constancia y el optimismo con los que enfrenta su recuperación.

El accidente ocurrió cuando el piloto se arrojó al agua en una zona de escasa profundidad, golpeando su cabeza contra el fondo. El impacto le provocó un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado de urgencia antes de ser trasladado al Hospital Perrupato. Posteriormente fue atendido en la Clínica de Cuyo y finalmente derivado al Instituto Fleni de Buenos Aires, donde continúa con su rehabilitación neurológica y motriz.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Entre ellos se destacó el saludo del español Nani Roma, múltiple campeón del Dakar, quien le escribió: “Puto crack querido. Dale fuerte”. También recibió la visita de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, referentes del motociclismo argentino, quienes celebraron junto a él los avances logrados.

Cada paso de Yacopini es seguido de cerca por fanáticos, colegas y personas que han empatizado con él y su salud. Su historia de superación se transformó en un símbolo de resiliencia, inspirando a quienes atraviesan procesos similares. La imagen de volver a subirse a un auto, aunque no sea en competencia, representa un triunfo personal y colectivo.

En lo deportivo, su futuro aún no tiene fecha definida. Sin embargo, el vínculo con Toyota Gazoo Racing se mantiene intacto, y su regreso al overol semanas atrás fue interpretado como un gesto de esperanza. La expectativa por verlo nuevamente en acción sigue viva.

El caso de Yacopini no solo conmueve sino que su recuperación es un recordatorio de que la fortaleza y el acompañamiento son claves para superar la adversidad.