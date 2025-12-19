Juan Cruz Yacopini tuvo un grave accidente en El Carrizal: se tiró al agua y se golpeó con un banco de arena

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal al tirarse al agua en una zona de poca profundidad. Fue asistido de urgencia, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el traslado y permanece internado en la Clínica de Cuyo.

El automovilismo mendocino atraviesa horas de profunda preocupación tras el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini, uno de los pilotos argentinos con mayor proyección internacional en el rally raid. El hecho ocurrió este viernes 19 de diciembre en el dique El Carrizal, mientras el deportista realizaba una actividad recreativa junto a un grupo de amigos.

Según la información oficial, el piloto de 26 años se encontraba navegando en lancha cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse. Sin embargo, al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó violentamente contra un banco de arena, golpeándose con fuerza la cabeza y quedando inconsciente.

Ante la gravedad de la situación, sus acompañantes actuaron de inmediato y lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Durante ese traslado, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo.

El deportista fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato, donde fue asistido y donde se lo diagnostico con politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, se resolvió su posterior traslado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado y bajo estricta observación médica. En el lugar se congregaron familiares y amigos, a la espera de un parte oficial que dé cuenta de su evolución.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo, ya que Juan Cruz Yacopini atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025 se consagró campeón de la Copa Mundial de Bajas FIA y había sido confirmado recientemente como integrante del equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, con el que iba a competir en el Rally Dakar 2026, la prueba más exigente del automovilismo off-road a nivel mundial.

Además, el piloto mendocino venía de lograr importantes resultados internacionales y se preparaba para viajar en los próximos días rumbo a Arabia Saudita, donde iba a disputar su sexta participación en el Dakar, con grandes expectativas de mejorar su desempeño dentro del top ten.