Juan Cruz Yacopini reapareció tras el accidente y emocionó a todos con un mensaje en las redes sociales

El piloto mendocino reapareció públicamente desde su internación en Buenos Aires y compartió un mensaje cargado de fuerza y resiliencia. Mientras avanza su recuperación por las lesiones medulares, su entorno analiza un posible traslado al exterior para continuar el tratamiento.

A más de 50 días del grave accidente en el Dique El Carrizal que lo dejó fuera del Dakar 2026, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini volvió a mostrarse públicamente desde su internación en Buenos Aires. Con un mensaje cargado de fuerza y fe, el campeón mundial de Bajas Cross Country señaló que hubo avances en su recuperación mientras evalúan un posible traslado a Estados Unidos para continuar el tratamiento por sus lesiones medulares.

Después de semanas de absoluto hermetismo, Juan Cruz Yacopini reapareció en redes sociales y llevó alivio al mundo del automovilismo. El piloto mendocino, de 26 años, atraviesa un proceso de rehabilitación complejo tras el accidente sufrido el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal, episodio que lo dejó fuera del Dakar 2026.

Desde el Instituto Fleni, en Buenos Aires, el campeón mundial de Bajas Cross Country compartió imágenes junto a su círculo íntimo y dejó un mensaje que conmovió al ambiente deportivo: “Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes”, escribió

En las fotografías se lo observa en silla de ruedas, acompañado por familiares y amigos, en pleno tratamiento especializado. Para el deporte mendocino y nacional, la imagen significó una señal alentadora dentro de un cuadro que inicialmente fue crítico.

El accidente en el Dique El Carrizal

Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente cuando se arrojó al agua en una zona de escasa profundidad y golpeó su cabeza contra un banco de arena en El Carrizal. El impacto le provocó un politraumatismo grave, con severas lesiones en la zona cervical y un shock medular que obligó a una intervención de urgencia en Mendoza.

En una primera etapa, fue atendido en la Clínica de Cuyo, donde los médicos debieron esperar 11 días para realizar la cirugía de columna, monitoreando de manera constante su evolución hasta lograr la estabilidad necesaria. Superada esa instancia crítica, fue trasladado en un vuelo sanitario a Buenos Aires para continuar la rehabilitación.

Cómo sigue la recuperación de Juan Cruz Yacopini

Si bien la evolución muestra avances y genera optimismo, el estado de salud del piloto continúa siendo delicado. Fuentes cercanas a la familia indicaron que se analiza la posibilidad de un traslado a Estados Unidos, donde podría acceder a especialistas internacionales en lesiones medulares con el objetivo de potenciar su tratamiento.