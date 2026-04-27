Juan Cruz Yacopini mostró su recuperación con una “pijamada” junto al baterista de Catupecu Machu y sorprendió a todos

En pleno proceso de rehabilitación, el piloto mendocino compartió un momento íntimo junto a Nicolás Meardi y generó repercusión entre sus seguidores.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini volvió a emocionar a sus seguidores al compartir en redes sociales un momento íntimo en medio de su proceso de recuperación. Esta vez, lo hizo con una inesperada “pijamada” junto a Nicolás Meardi, integrante de Catupecu Machu, en un posteo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Desde el accidente ocurrido en el dique El Carrizal, que lo dejó fuera del Dakar, Yacopini utiliza sus redes para mostrar el día a día de su evolución.

En los últimos días, había generado gran impacto al mostrarse por primera vez de pie durante su tratamiento en el Instituto Fleni, un paso clave dentro de su proceso de recuperación física.

Su rehabilitación incluye trabajo constante con médicos, kinesiólogos y especialistas, además del acompañamiento permanente de su familia y su entorno más cercano, pilares fundamentales en este tipo de procesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JUAN CRUZ (@juanxyacopini)

La “pijamada” que sorprendió a todos

En ese contexto, el piloto sorprendió con una publicación completamente distinta: una noche distendida junto a Meardi, con quien compartió una especie de “pijamada”.

“Buen domingo para todos, buen comienzo de semana”, escribió Yacopini en el posteo, donde dejó ver un momento cotidiano atravesado por la cercanía y el humor.

La presencia del músico llamó la atención de los seguidores, no solo por su trayectoria en la escena del rock nacional, sino también por su rol en esta etapa, donde se lo vio acompañando activamente al piloto.

En los videos compartidos, Meardi lo asistió en los preparativos antes de descansar, bromearon y pasaron el rato de una manera más relajada y distendida.