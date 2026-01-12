Juan Cruz Yacopini mostró avances en su salud

El joven piloto fue trasladado la semana pasada en un vuelo sanitario al Instituto Fleni de Buenos Aires. Su familia evalúa la posibilidad de un nuevo traslado a uno de los centros médicos más avanzados del mundo.

El joven mendocino Juan Cruz Yacopini, reconocido en el ámbito del automovilismo, atraviesa un proceso de recuperación que mantiene en vilo a su familia y a la comunidad. Luego de ser trasladado en avión sanitario al Instituto Fleni de Buenos Aires, los médicos confirmaron que se encuentra consciente y bajo seguimiento permanente, con una evolución que genera expectativas alentadoras.

En las primeras horas tras su llegada al centro especializado, los profesionales lograron estabilizar su cuadro y ubicarlo en una unidad preparada para atender casos complejos. Según trascendió, Yacopini mantiene diálogo con los especialistas y responde de manera favorable a los tratamientos, un dato que aporta tranquilidad en medio de la incertidumbre.

La familia, que acompaña cada paso de su recuperación, analiza la posibilidad de un nuevo traslado hacia Boston, en Estados Unidos. Allí se encuentra uno de los centros médicos más avanzados del mundo, con tecnología de última generación y programas de rehabilitación que podrían potenciar su recuperación. La decisión aún está en evaluación, pero refleja la búsqueda de alternativas que garanticen la mejor atención posible.

El caso de Juan Cruz Yacopini generó un fuerte impacto en Mendoza, donde vecinos, amigos y referentes del automovilismo expresaron mensajes de apoyo y esperanza. La evolución favorable del joven abre un horizonte de expectativas positivas.