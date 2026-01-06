Juan Cruz Yacopini fue trasladado al Instituto Fleni en Buenos Aires

Luego de ser operado hace menos de una semana la familia del piloto decidió continuar con su tratamiento en el centro de alta complejidad. El cuadro de salud del joven continúa siendo grave y con pronóstico reservado

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue derivado en las últimas horas al Instituto Fleni, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer más de dos semanas internado en Mendoza tras el grave accidente que sufrió el pasado 19 de diciembre en el dique El Carrizal. El traslado se realizó mediante un vuelo sanitario autorizado por los médicos tratantes, quienes consideraron que su estado era lo suficientemente estable para continuar con atención especializada.

El Instituto Fleni es uno de los centros médicos más reconocidos del país en el tratamiento de patologías neurológicas y traumatológicas. Su prestigio radica en la alta complejidad de sus servicios y en la experiencia de sus equipos interdisciplinarios, lo que lo convierte en un lugar clave para pacientes que requieren seguimiento intensivo y rehabilitación prolongada.

Antes de ser trasladado, Yacopini fue sometido a una cirugía de alta complejidad en Mendoza, realizada menos de una semana antes de su derivación. La intervención fue fundamental para estabilizar su cuadro y permitir que pudiera viajar a Buenos Aires. Según fuentes médicas, la operación buscó atender lesiones graves derivadas del accidente, y su éxito fue determinante para que los especialistas autorizaran el traslado.

El estado de salud del piloto continúa siendo delicado y con pronóstico reservado. Los partes médicos oficiales han sido escasos y la familia mantiene un perfil bajo respecto a su evolución. Lo poco que se sabe es que permanece bajo estricta vigilancia y que su recuperación será lenta, con etapas que dependerán de la respuesta de su organismo y de la rehabilitación que pueda iniciar en Fleni.

La importancia de su atención en el Instituto Fleni radica en que allí podrá acceder a tecnología de última generación y a profesionales especializados en casos complejos, lo que aumenta las posibilidades de una recuperación progresiva.

El accidente de Yacopini generó un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo argentino, especialmente porque el piloto mendocino se encontraba próximo a viajar para correr en el Rally Dakar cuando se produjo el accidente. Desde que se conoció su situación, colegas, equipos y fanáticos han expresado mensajes de apoyo y esperanza por su recuperación.