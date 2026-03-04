Joan Manuel Serrat recibirá un Doctorado Honoris Causa en la UNCuyo: actividades abiertas y transmisión en vivo

El cantautor catalán será distinguido por la Universidad Nacional de Cuyo entre el 12 y el 14 de marzo. La agenda incluye un concierto homenaje, el acto académico y una entrevista pública, con transmisión en directo por YouTube y pantallas gigantes en distintos puntos de Mendoza.

La visita de Joan Manuel Serrat a Mendoza genera gran expectativa. El músico catalán será reconocido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en una serie de actividades que se desarrollarán entre el 12 y el 14 de marzo y que podrán seguirse en vivo de manera gratuita.

El programa comenzará el jueves 12 de marzo a las 21 en la Nave Universitaria, con el concierto “Folclore Sinfónico-Coral”. Allí actuarán la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro de Cámara, el Coro de Jóvenes y solistas invitados, en un espectáculo dedicado a la obra de Serrat.

El momento central será el viernes 13 a las 12, también en la Nave Universitaria, cuando se realice el acto académico de entrega del Doctorado Honoris Causa. Autoridades universitarias, referentes culturales e invitados especiales participarán de la ceremonia que distingue la trayectoria y el aporte artístico del cantautor español.

El cierre de la agenda será el sábado 14 a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo, donde Serrat protagonizará una entrevista en formato conversatorio. El encuentro será abierto y buscará el diálogo directo con el público mendocino.

Para ampliar el alcance del homenaje, la UNCuyo dispuso la transmisión en vivo por YouTube y la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos. Una estará en el Paseo Di Benedetto, entre la Nave Creativa y La Báscula, y otra en la explanada del Auditorio Ángel Bustelo. Allí se podrán seguir las actividades del jueves y del sábado, con la posibilidad de llevar reposeras y picnic.

Con esta programación, la UNCuyo busca que el reconocimiento a Joan Manuel Serrat trascienda lo académico y se convierta en una verdadera celebración cultural abierta a toda la comunidad.