Jazz en el Lago: continúa el festival y se prepara para el gran cierre con The Capybaras

Con un escenario flotante en la isla del parque, food trucks y espacios para toda la familia, el ciclo ofrece conciertos gratuitos que transforman las noches de verano en una experiencia cultural única.

El ciclo Jazz en el Lago del Parque General San Martín sigue convocando a mendocinos y turistas con noches de música, cultura y gastronomía en un entorno único. Con entrada libre y gratuita, el festival se desarrolla sobre un escenario flotante frente al Museo Cornelio Moyano y forma parte del programa Verano Cultural impulsado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza.

Tras una primera jornada multitudinaria y vibrante, el festival continúa hoy jueves con una grilla que incluye a Lola B Jazz Quartet, Gon Trío desde San Juan, Acosta – Casciani – Páez, Zequech y un cierre de lujo con el Trío Oriental, integrado por Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián Miodownik.

La expectativa crece de cara al viernes, última fecha de la edición 2026, que tendrá como protagonistas a Albertina Crescitelli Ensamble, Abel Herrera Trío, Cuchiarelli Cuarteto y The Capybaras, cuarteto mendocino que se presentará antes del cierre final con el Trío Maza – Jacinto – Piazzolla.

Formados en 2025, The Capybaras se consolidaron rápidamente en la escena local gracias a su versatilidad y frescura. Integrados por Julieta Santibañez (voz y guitarra), Martina Cortegoso Vignoni (piano, voz y guitarra), Esteban Elías Gil Quinteros (bajo, voz y guitarra) y Fernando Naranjo (batería y percusión), ofrecen un repertorio que abarca desde pop, disco y rock hasta jazz, funk y ritmos latinos como bossa nova y bolero.

“Nuestro objetivo es que cada presentación sea única y adaptada al público presente”, señalaron los integrantes en la previa, destacando la oportunidad de participar en un festival que reúne tanto a bandas históricas como a nuevas propuestas.

La inclusión de The Capybaras en el cierre del ciclo marca un reconocimiento al talento emergente mendocino y refuerza la identidad del festival como espacio de encuentro entre tradición y renovación.

De esta manera, Jazz en el Lago 2026 se despide este viernes con una grilla diversa y de gran nivel artístico, mientras hoy jueves el público podrá seguir disfrutando de una programación que promete calidad y emoción en cada presentación.