Javier Milei hará una caminata en el centro de Mendoza: a qué hora y desde dónde será

El presidente Javier Milei decidió modificar su agenda y sumó una caminata por el centro de Mendoza tras su participación en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Lo hará acompañado de Alfredo Cornejo y Luis Petri.

El presidente Javier Milei modificó su agenda oficial y sumó una nueva actividad en su visita a la provincia de Mendoza. Luego de participar del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, el mandatario nacional realizará una caminata por el centro mendocino, acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri.

Según confirmaron fuentes del Gobierno provincial, Javier Mile se presentará en pleno centro de Mendoza este jueves 9 de octubre a partir de las 18, con punto de partida en la Peatonal Sarmiento y 9 de Julio, en plena Ciudad.

La presencia del jefe de Estado en Mendoza no es casual. La provincia fue una de las que mayor respaldo electoral le dio a Milei en las elecciones de 2023, y su visita tiene un marcado tinte político. De acuerdo con lo informado, el objetivo del recorrido es mantener un contacto directo con el público y los simpatizantes libertarios, especialmente con los jóvenes, quienes constituyen una parte clave de su base de apoyo.

Desde Casa Militar y la Policía Federal Argentina coordinarán el dispositivo de seguridad presidencial, mientras que la Policía de Mendoza se ocupará del orden en los anillos externos, el tránsito y los accesos a la zona.

Visita al sur provincial y agenda institucional

Antes de su llegada a la capital, Milei encabezará su exposición en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, en el marco del encuentro anual de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Será la primera vez que un presidente de la Nación participe de este tradicional evento, donde también hablarán el intendente Omar Félix y el gobernador Alfredo Cornejo.

El sector empresario local espera que el mandatario haga hincapié en temas como la reforma laboral, la presión impositiva y la competitividad frente a Chile, tres ejes centrales en la agenda económica del Gobierno.

Expectativa y operativo especial en la capital mendocina

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, explicó que “la custodia principal estará a cargo de Casa Militar y la Policía Federal”, aunque la fuerza provincial brindará apoyo logístico y vial. Además, se implementarán anillos de seguridad y controles de acceso en la zona céntrica para evitar incidentes.

Fuentes oficiales adelantaron que el recorrido del presidente podría extenderse a calles San Martín y Espejo, aunque dependerá del desarrollo del operativo.