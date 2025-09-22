IPV: ¿qué barrios se pueden escriturar por $450000 y en hasta 18 cuotas?

El programa “Mi Escritura” del IPV permite a familias mendocinas regularizar su vivienda con un costo aproximado de $450.000, financiable en hasta 18 cuotas. En una primera etapa abarca 76 barrios de la provincia.

El Gobierno de Mendoza, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), avanza con la implementación del programa “Mi Escritura”, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la escritura definitiva de las viviendas sociales.

El plan fue creado por la Ley 9632 y se apoya en otras normativas de regularización dominial (Leyes 8475, 9602 y 9378). Su objetivo central es agilizar y simplificar el proceso para que las familias mendocinas puedan contar con la seguridad jurídica de tener su casa a su nombre.

Mi Escritura del IPV: ¿cuánto cuesta y cómo se paga?

Actualmente, el costo de escriturar una vivienda del IPV ronda los $430.000 a $450.000, cifra que incluye honorarios, tasas y trámites, aunque con una importante reducción gracias al convenio con municipios y organismos provinciales.

El programa ofrece financiamiento en 1, 6, 12 o 18 cuotas, lo que permite que las familias puedan afrontar el trámite sin la necesidad de pagar todo de una sola vez.

Mi Escritura del IPV

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está destinado a:

Familias que viven en viviendas únicas, de ocupación permanente, que no posean otra propiedad.

Titulares originales, cónyuges, herederos o convivientes con al menos dos años de antigüedad antes de 2009.

Quienes recibieron una vivienda registrada a nombre del IPV (pagada o con crédito vigente).

Personas que habitan casas o terrenos gestionados por cooperativas, ONGs u otras entidades intermedias, siempre que aún figuren registradas a nombre de estas instituciones.

IPV Mi Escritura: ¿qué barrios están incluidos?

En esta primera etapa, el IPV priorizó 76 barrios para la regularización dominial. El listado completo puede consultarse en la web oficial del organismo (www.ipvmendoza.gov.ar), en la sección Mi Escritura. Allí también es posible iniciar el trámite online y seguir su avance.

Beneficios de escriturar

Contar con la escritura definitiva otorga seguridad jurídica, la posibilidad de heredar o vender la vivienda sin conflictos, acceder a créditos hipotecarios y evitar problemas legales en el futuro. Además, si la casa ya está cancelada, el trámite es obligatorio: de no hacerlo, la vivienda continúa figurando a nombre del IPV.

Trámite 100% online

El proceso de inscripción se realiza de manera digital, a través del portal del IPV. Una vez presentado el formulario y la documentación requerida, el organismo analiza el caso y asigna un escribano para avanzar con la escritura traslativa de dominio.