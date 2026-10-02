IPV Mendoza: cómo acceder a una casa pagando una cuota de $372.867 en octubre de 2026

El programa Construyo Mi Casa del IPV permite acceder a un crédito hipotecario para construir una vivienda en un terreno propio. En octubre, noviembre y diciembre de 2026, las cuotas parten de $372.867 por debajo de los valores promedio de un alquiler.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene vigente el programa Construyo Mi Casa, una alternativa destinada a quienes buscan acceder a su primera vivienda mediante un esquema que combina ahorro previo y crédito hipotecario. La propuesta permite financiar hasta el 85% del costo de construcción de una casa sobre un terreno propio y contempla distintas opciones de superficie. Para octubre, noviembre y diciembre de 2026, los montos fueron actualizados y las cuotas arrancan en $372.867.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa del IPV

El programa Construyo Mi Casa establece un período inicial de ahorro previo de 36 meses. Durante ese tiempo, los beneficiarios deben abonar una cuota mensual antes de acceder al crédito destinado a la construcción.

El financiamiento puede cubrir hasta el 85% de la obra, mientras que el esquema está pensado exclusivamente para la construcción de una vivienda única y familiar.

Una de las características principales es que el monto a pagar depende de los metros cuadrados de la vivienda elegida. Por eso, las familias pueden optar entre diferentes alternativas de superficie, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas. El programa también permite que se inscriban personas solas o grupos familiares.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del IPV y cuánto se paga de cuota

El ingreso familiar mínimo depende de la superficie de la casa que se quiera construir. Para las cuotas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026, los valores son los siguientes:

Superficie de la vivienda Cuota mensual Ingreso familiar mínimo 55 m² $372.867 $1.864.336 69 m² $429.469 $2.147.347 80 m² $478.790 $2.393.953 100 m² $568.297 $2.841.489 120 m² $701.004 $3.505.021 140 m² $797.996 $3.989.980

De esta manera, la alternativa de 55 m² es la que requiere el menor ingreso familiar y tiene la cuota mensual más baja. En el otro extremo, una vivienda de 140 m² implica una cuota de $797.996 y exige acreditar ingresos familiares de al menos $3.989.980.

Cuáles son los requisitos para acceder a una casa del IPV

Quienes quieran ingresar al programa deben cumplir una serie de condiciones vinculadas con sus ingresos, el terreno y el destino de la vivienda.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Contar con un ingreso familiar mínimo de $1.864.336 , según la alternativa de vivienda elegida.

, según la alternativa de vivienda elegida. Tener un terreno o comprometerse a adquirirlo durante los 36 meses del período de ahorro .

. El lote debe contar con agua potable y electricidad .

. La vivienda debe tener una superficie de entre 55 y 140 m² .

. No ser propietario de otra vivienda.

Destinar el crédito a la construcción de una primera vivienda familiar.

En caso de que una persona o grupo familiar no alcance por sí mismo el ingreso mínimo requerido, el programa contempla la posibilidad de presentar un fiador que permita justificar los ingresos necesarios para la alternativa seleccionada.

¿Se puede acceder al programa sin tener un terreno?

Sí. Una de las posibilidades que contempla Construyo Mi Casa es ingresar al programa sin contar todavía con un lote, siempre que exista el compromiso de adquirirlo durante los 36 meses de ahorro previo.

Sin embargo, el terreno debe cumplir determinadas condiciones.

El lote deberá:

Estar escriturado a nombre del titular, cotitular o ambos .

. No encontrarse en condominio con terceras personas .

. Ser destinado exclusivamente a la construcción de la vivienda correspondiente al programa.

Contar con los servicios básicos requeridos.

En el caso de terrenos ubicados en barrios privados, además, las expensas no deberán superar el 50% de la cuota estimada.

Cuánto dura el crédito hipotecario del IPV

Una vez que comienza la etapa de construcción, el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses, es decir, 20 años.

El esquema contempla que el pago del préstamo comience un año después del inicio de la obra.

Además, las cuotas no permanecen necesariamente congeladas durante todo el período. El monto se actualiza de acuerdo con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

El objetivo es que la evolución de las cuotas acompañe el comportamiento de los salarios. Otro de los puntos centrales del sistema es el límite de afectación de los ingresos familiares. El programa establece un tope del 20% de los ingresos familiares para el pago de la cuota.

Cómo inscribirse en Construyo Mi Casa

La inscripción al programa Construyo Mi Casa del IPV Mendoza se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del organismo.

Los interesados deben completar sus datos y acreditar que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al financiamiento.