IPV: cómo acceder a una casa propia con cuotas desde $323.470 en junio y qué requisitos hay que cumplir

El programa Construyo Mi Casa continúa vigente en junio de 2026 y permite financiar la construcción de una vivienda con cuotas que, en muchos casos, resultan más bajas que un alquiler. Quiénes pueden inscribirse y cuánto hay que ganar para acceder.

En un escenario donde comprar una vivienda mediante créditos hipotecarios tradicionales sigue siendo un desafío para gran parte de las familias, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abierta una alternativa que gana cada vez más interés entre los mendocinos. Se trata del programa Construyo Mi Casa, una línea de financiamiento destinada a quienes poseen un terreno o planean adquirir uno y desean construir su vivienda. Actualmente, las cuotas parten desde los $323.470 mensuales, una cifra que en muchos casos se ubica por debajo de los valores que hoy se pagan por un alquiler.

Cómo funciona el programa Construyo Mi Casa del IPV

La propuesta del IPV está orientada a la construcción de una vivienda única familiar sobre un lote propio. El sistema combina una etapa inicial de ahorro con el otorgamiento posterior de un crédito hipotecario. Durante los primeros tres años, los adjudicatarios realizan aportes mensuales denominados “ahorro previo” durante 36 cuotas. Una vez cumplido ese período, acceden al financiamiento para comenzar la obra.

El organismo financia hasta el 85% del valor de la construcción, mientras que el porcentaje restante corresponde al aporte realizado por los beneficiarios durante la etapa de ahorro.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que permite elegir distintos modelos de vivienda, con superficies que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados.

Los requisitos para acceder a una vivienda del IPV

Las personas interesadas en sumarse al programa deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el organismo provincial.

Entre los principales requisitos figuran:

Tener ingresos familiares demostrables acordes al proyecto elegido.

Contar con un terreno propio o comprometerse a adquirirlo durante los próximos 36 meses.

Que el lote disponga de servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica.

Destinar el crédito exclusivamente a la construcción de la primera vivienda familiar.

No ser propietario de otra vivienda.

Además, en el caso de los barrios privados, las expensas no pueden superar el 50% del valor estimado de la cuota.

Cuánto hay que pagar por mes según el tamaño de la vivienda

Las cuotas varían de acuerdo con la superficie que tendrá la casa proyectada.

Los valores vigentes para junio de 2026 son los siguientes:

55 m² : $323.470 (ingreso mínimo: $1.617.354)

: $323.470 (ingreso mínimo: $1.617.354) 69 m² : $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872) 80 m² : $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809) 100 m² : $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056) 120 m² : $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685) 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

Cómo realizar la inscripción

Las inscripciones al programa Construyo Mi Casa se realizan de manera online a través del sitio oficial del IPV, donde los interesados deben completar sus datos y acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Podés inscribirte haciendo clic acá: Construyo Mi Casa IPV

Cómo se devuelve el crédito hipotecario

Tras el inicio de la construcción, el préstamo puede cancelarse en un plazo de hasta 20 años. El pago comienza doce meses después del arranque de la obra, lo que brinda un margen adicional para que las familias puedan organizar sus finanzas.

Las cuotas se actualizan mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo que busca acompañar la evolución de los ingresos y evitar desfasajes significativos.

Desde el IPV destacan que el sistema está diseñado para que el valor de la cuota no supere aproximadamente el 20% de los ingresos familiares, con el objetivo de garantizar que el compromiso financiero sea sostenible a largo plazo.