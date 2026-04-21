Investigan un posible femicidio en Mendoza: encontraron a una mujer muerta en su casa en San Martín

La víctima, de 35 años, fue hallada sin vida por su madre en una vivienda de Montecaseros. La Justicia busca a su pareja, principal sospechoso, mientras avanza la investigación para determinar las causas del hecho.

Un presunto caso de femicidio en Mendoza genera conmoción en el departamento de San Martín. Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en el distrito de Montecaseros, y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo en una casa del callejón Moreno, donde la madre de la víctima ingresó tras varios días sin tener noticias de su hija. Al llegar, encontró la vivienda cerrada desde el exterior, lo que despertó sospechas. Tras forzar el ingreso, se encontró con el cuerpo sin vida.

La mujer de 36 años presentaba signos de violencia, especialmente golpes en el rostro, y llevaría varios días fallecida, entre 24 y 48 horas precisaron fuentes policiales.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, junto a ayudantes fiscales, quienes realizaron las primeras tareas para reconstruir la mecánica del hecho. La causa quedó en manos del fiscal de turno, que encabeza la investigación.

La principal hipótesis: un posible femicidio

De acuerdo a las primeras líneas investigativas, el caso es analizado como un posible femicidio, una figura que contempla los crímenes cometidos en contexto de violencia de género.

Entre los indicios relevados, se detectaron manchas de sangre en el interior de la vivienda y signos de agresión física, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

La Justicia intensificó la búsqueda de la pareja de la víctima, quien convivía con ella y es señalado como el principal sospechoso. Hasta el momento, el hombre no fue localizado y sería la última persona que tuvo contacto con la mujer.

Las autoridades trabajan para dar con su paradero mientras continúan las pericias y recolección de pruebas clave para esclarecer el caso.