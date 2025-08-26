Investigan un femicidio en Mendoza: encontraron a una mujer muerta en un auto y su novio está detenido con un brote psicótico

El cuerpo de Rocío Maricel Collado, de 30 años, fue encontrado dentro de un auto en San Rafael. Su pareja, Yamil Yunes, quedó detenido tras presentar manchas de sangre en su ropa. La justicia investiga el hecho como un posible femicidio.

Una tarde de conmoción sacudió a San Rafael, luego de que la policía encontró muerta a Rocío Maricel Collado, una docente de 30 años, que era intensamente buscada en el departamento. El hecho es investigado como un posible femicidio y el principal sospechoso, su pareja, quedó detenido tras ser encontrado con un brote psicótico.

El operativo se desplegó en la calle Isuel al 800, donde un Fiat Fiorino blanco permanecía estacionado. En su interior se encontraba el cuerpo de la joven docente, lo que generó un fuerte despliegue policial y conmoción entre los vecinos de la zona.

Por el caso fue detenido Yamil Yunes, pareja de la víctima, quien presentaba manchas de sangre en su ropa al momento de ser aprehendido. Según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, el hombre fue trasladado en primera instancia a un hospital debido a un cuadro alteración psicótica por el consumo de estupefacientes.

La Fiscalía de San Rafael encabeza las actuaciones para determinar cómo ocurrió el crimen. En el lugar trabajó personal de la Unidad Investigativa, que realizó pericias y registros en el vehículo. Además, durante las primeras horas se informó que había desaparecido otro automóvil vinculado al caso, aunque finalmente fue recuperado y quedó a disposición de la justicia.

Los investigadores analizan todas las pruebas para esclarecer las circunstancias de la muerte de Rocío Collado, en lo que podría configurarse como un nuevo caso de femicidio en Mendoza.