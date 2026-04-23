Investigan maltrato infantil: un bebé de tres meses ingresó al Notti con golpes y dio positivo de cocaína

Los médicos detectaron signos de violencia y consumo de drogas. Sus padres quedaron detenidos y podrían ser imputados en las próximas horas.

Un grave caso de maltrato infantil en Mendoza es investigado por la Justicia luego de que una bebé de tres meses ingresara al Hospital Humberto Notti con signos de violencia y un resultado positivo de cocaína en sangre.

La menor fue trasladada por sus padres desde su vivienda ubicada en la Cuarta Sección de Ciudad tras sufrir una descompensación. Si bien logró ser estabilizada y se encuentra fuera de peligro, el cuadro clínico encendió las alertas del personal médico.

Durante la atención en el principal hospital pediátrico de la provincia, los profesionales advirtieron lesiones compatibles con golpes, especialmente moretones en distintas partes del cuerpo.

Además, los estudios realizados confirmaron la presencia de cocaína en el organismo de la bebé, un dato que agravó la situación y derivó en la inmediata intervención judicial. Ante este escenario, los médicos realizaron la denuncia correspondiente, activando los protocolos por presunto abuso y violencia infantil.

Padres detenidos e investigación en curso

Tras la denuncia, la Justicia ordenó la detención de los padres, de 26 y 29 años, quienes quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional.

Según fuentes judiciales, podrían ser imputados por lesiones dolosas, aún resta determinar la gravedad, y también por lesiones culposas, en relación al consumo de sustancias por parte de la menor.

Uno de los puntos clave de la investigación será establecer cómo la bebé ingirió cocaína. Entre las hipótesis que se manejan, se analiza si pudo haber sido a través de la lactancia materna o por contacto accidental con la sustancia.

Además del proceso penal, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que dispuso medidas de protección tanto para la bebé como para su hermano mayor, de 4 años. Ambos menores permanecen bajo cuidado médico y fueron puestos provisoriamente a cargo de un familiar cercano, mientras se define su situación a largo plazo.