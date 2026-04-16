Investigan la difusión de imágenes falsas de alumnas de una escuela de Mendoza: “se trata de un delito muy grave”

Las imágenes habrían sido creadas a partir de fotografías reales de estudiantes y manipuladas con inteligencia artificial para generar contenido falso, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia.

La Justicia investiga en Lavalle la creación y circulación de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que involucran a alumnas del Instituto Nuestra Señora del Rosario.

Según la denuncia, el material habría sido elaborado a partir de fotos reales de adolescentes, que luego fueron manipuladas digitalmente para producir imágenes de las chicas desnudas. El caso salió a la luz durante el fin de semana, cuando una estudiante detectó el contenido en una computadora con un chat abierto.

A partir de ese momento, familias de las jóvenes afectadas se presentaron en la institución y se activaron los protocolos internos. Con el acompañamiento del colegio, se avanzó en una denuncia penal.

El abogado del Arzobispado, Fernando Bertonati, explicó que el proceso se desarrolla bajo estricta reserva para proteger a los involucrados. “Se está trabajando con la mayor prudencia posible para cuidar a los chicos y a las chicas implicadas”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es evitar la exposición pública. “Se trata de resguardar la identidad de todos los menores, tanto de quienes pudieron haber sido afectados como de quienes están siendo investigados”, indicó.

Bertonati también advirtió sobre el contexto en el que se da el caso. “Hay mucho desconocimiento sobre estas herramientas de inteligencia artificial, y eso genera confusión respecto de qué es real y qué no lo es”, sostuvo.

El letrado confirmó además que la investigación continúa con la recolección de pruebas. “Se están tomando testimonios, se están revisando dispositivos y se está ampliando la denuncia con nueva información que fue surgiendo”, explicó. En esa ampliación, señaló que también se incorporaron hechos vinculados al entorno digital. “Se detectaron situaciones que podrían encuadrar en acoso o hostigamiento a través de redes sociales, por eso se sumaron a la presentación judicial”, afirmó.

Respecto del funcionamiento institucional, destacó que se activaron los protocolos previstos. “El colegio actuó de inmediato, se hicieron reuniones con padres, docentes y directivos, y se está trabajando en la contención de los estudiantes”, dijo.

También subrayó que la situación se maneja con cuidado dentro del establecimiento. “Los chicos continúan asistiendo a clases, pero se reforzaron las instancias de diálogo para evitar cualquier tipo de comentario o circulación del material”, agregó.

“Hay una sanción, pero eso es lo menor. La sanción más grande es que es un delito”, concluyó.

Entre los vecinos, el caso generó preocupación. “Es un tema delicado, sobre todo porque son adolescentes. Uno intenta controlar, pero no siempre alcanza”, expresó una madre. Otra mujer agregó: “Es grave y preocupa, más cuando se trata de chicos”.

También hubo cuestionamientos sobre el uso de la tecnología. “Hoy es fácil hacer estas cosas, pero no se mide el daño que provocan”, opinó un hombre.