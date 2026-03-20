Interrumpen el tránsito en el paso internacional por nevadas: cuándo cierra

La medida comienza este viernes desde las 11 de la mañana y el cierre total a las 13 horas. La reapertura dependerá de la evolución del clima y se evaluará recién el sábado.

El Paso Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile, interrumpe el tránsito este viernes debido a las malas condiciones meteorológicas. Desde las 11 horas se restringirá la circulación en Uspallata y Guardia Vieja, y a las 13 se baja la barrera en el túnel internacional, quedando inhabilitado “hasta nuevo aviso”.

En paralelo, el Paso Pehuenche, en Malargüe, también fue cerrado de manera preventiva y sin fecha de reapertura. Las autoridades explicaron que las nevadas previstas para los próximos días hacen imposible garantizar la seguridad de quienes intenten cruzar por ese corredor alternativo.

Las temperaturas en la zona refuerzan el panorama adverso: en Uspallata se registran 6 grados, en Punta de Vaca apenas 2, mientras que en Puente del Inca y Las Cuevas los valores descienden a -4 y -5 grados respectivamente. Estos registros confirman la presencia de hielo en la calzada y la necesidad de extremar precauciones.

El cierre de los pasos internacionales impacta directamente en el comercio exterior y en el turismo. Gran parte de la mercadería que circula entre Argentina y Chile utiliza estos corredores, y muchos viajeros habían planificado cruzar la cordillera durante el fin de semana. Las empresas de transporte recomiendan reprogramar viajes y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Desde Gendarmería Nacional y la Coordinación del Sistema Cristo Redentor se insiste en que los conductores eviten subir hasta que se anuncie la reapertura. Además, se recuerda la importancia de portar cadenas para neumáticos y elementos de seguridad en caso de circular por sectores de montaña.

La situación evidencia cómo el clima en la cordillera puede alterar de manera repentina la conectividad entre ambos países. Las autoridades remarcan que la prioridad es preservar la seguridad de los viajeros y que la reapertura dependerá exclusivamente de la evolución de las condiciones meteorológicas.