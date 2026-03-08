Intento de fuga en el Hospital Central: un preso murió al caer desde una ventana

El hombre estaba internado bajo custodia policial. Junto a otros dos detenidos intentó escapar utilizando sábanas atadas como sogas, pero cayó desde gran altura y falleció en el lugar.

Un preso que se encontraba internado bajo custodia policial en el Hospital Central murió durante la madrugada de este domingo tras un intento de fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en uno de los pabellones especiales del centro asistencial donde permanecen detenidos que requieren atención médica.

De acuerdo con fuentes policiales, tres internos lograron romper las rejas de la habitación donde estaban alojados e intentaron escapar por una ventana. Para descender, habrían utilizado sábanas atadas entre sí, a modo de sogas improvisadas.

Sin embargo, la estructura no resistió el peso y uno de los detenidos cayó desde gran altura. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió graves lesiones y murió minutos después.

Los otros dos internos fueron rápidamente recapturados por la guardia policial que custodia el sector del hospital.

El episodio quedó bajo investigación judicial.