Intento de fuga en el Hospital Central de Mendoza: un preso murió tras caer del tercer piso

Dos presos que estaban internados en el sector penitenciario del hospital intentaron escapar durante la madrugada del domingo. Uno logró llegar al suelo pero fue recapturado; el otro sufrió una fuerte caída y falleció tras ser operado.

Un intento de fuga protagonizado por dos detenidos se registró durante la madrugada del domingo en el sector penitenciario del Hospital Central de Mendoza. Uno de los internos murió tras caer desde el tercer piso del edificio mientras intentaba escapar.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el episodio ocurrió cerca de las 2.40 horas.

Los detenidos se encontraban alojados en una habitación del área destinada a personas privadas de la libertad que permanecen internadas por motivos de salud.

Según indicaron, los internos lograron aflojar una de las rejas de la habitación y prepararon una soga improvisada con sábanas atadas entre sí para descender hacia la calle Garibaldi.

Durante la maniobra, uno de los presos consiguió llegar al suelo. Sin embargo, fue detectado poco después por personal policial en las inmediaciones del hospital. Al ser entrevistado, intentó justificar su presencia en el lugar, pero finalmente fue identificado como uno de los internos que había escapado y fue recapturado. Luego fue trasladado nuevamente al penal de Complejo Penitenciario Almafuerte.

El segundo detenido de 35 años y domiciliado en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, cayó al vacío mientras intentaba descender por las sábanas.

El hombre fue asistido de urgencia y trasladado al servicio de cirugía del hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las graves lesiones provocadas por la caída y murió minutos después.

Las autoridades investigan cómo los detenidos lograron manipular la reja de la habitación y organizar el intento de fuga dentro del sector penitenciario del hospital.