“90 cosechas de una misma cepa”: así se vivió la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, emoción, historia y una sorpresa al final

Con más de 20.000 personas en el Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza celebró la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, una edición histórica que conmemoró 90 años de la primera Vendimia. El espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” recorrió nueve décadas de tradición, identidad y cultura vitivinícola en una noche cargada de emoción.

Luego de la postergación por las tormentas que afectaron al Gran Mendoza, finalmente se realizó la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país. El Teatro Griego Frank Romero Day volvió a colmarse con miles de mendocinos y turistas que llegaron para vivir la celebración que rinde homenaje al trabajo vitivinícola y a la identidad cultural de la provincia.

La edición de este año tuvo un valor especial: se cumplieron 90 años de la primera celebración vendimial, realizada en 1936, cuando fue coronada Delia Larrive Escudero, la primera Reina Nacional de la Vendimia.

A lo largo de estas nueve décadas, la fiesta se consolidó como una de las celebraciones populares más importantes de Argentina, representando el cierre simbólico del ciclo de la vid y el trabajo de miles de personas en los viñedos mendocinos.

“90 cosechas de una misma cepa”, el espectáculo central

El espectáculo vendimial de este año llevó por título “90 cosechas de una misma cepa”, una propuesta dirigida por Pablo Perri con guion de Silvia Moyano. La puesta propuso un recorrido simbólico por la historia de la Vendimia y por los valores que construyen la identidad mendocina.

El show comenzó a las 21, luego de la bienvenida de los locutores oficiales y de un video que mostró a Mendoza como destino turístico, gastronómico y vitivinícola, destacando sus paisajes y su tradición cultural.

Luego de las palabras de la Reina y Virreina 2025 comenzó el acto central. “Nosotras llevamos la memoria del pueblo y también llevamos el recuerdo de 90 cosechas y 90 vendimias. Lo invitamos a que vivan y disfruten 90 cosechas de una misma cepa, salud!”.

El eje conceptual de la obra fue la “cepa del pueblo”, una metáfora que representa la esencia de Mendoza: una comunidad que crece, se renueva y mantiene vivas sus tradiciones con el paso del tiempo, del mismo modo que ocurre con los grandes vinos.

La puesta artística se estructuró en tres actos, once cuadros, dos aperturas y un epílogo, que guiaron al público por diferentes momentos de la historia mendocina.

Entre los pasajes más destacados del espectáculo se representaron: el trabajo de los viñateros y cosechadores en los viñedos, el aporte de los inmigrantes en la construcción de la identidad local, el desarrollo de la industria vitivinícola.

También hizo un repaso por la creación del Teatro Griego Frank Romero Day, escenario icónico de la fiesta y la evolución cultural y social de Mendoza a lo largo del tiempo.

Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue la aparición simbólica de dos figuras históricas claves para la institucionalización de la fiesta: el exgobernador Guillermo Cano y el ministro Frank Romero Day.

En la narrativa del espectáculo, ambos personajes regresaban al presente como “espíritus” para descubrir cómo aquella celebración nacida en la década del 30 se transformó con el tiempo en una fiesta popular que atraviesa generaciones.

La Vendimia, un símbolo de identidad mendocina

El mensaje final del espectáculo puso en valor el rol del pueblo mendocino en la continuidad de esta tradición. “Nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia es una cosecha que lleva 90 años de historia. Son 90 cosechas de una misma cepa: la del pueblo mendocino, que custodia y engrandece esta celebración”, expresaron desde la producción.

El final de la fiesta sorprendió a todos en el teatro, es que el cielo mendocino se vio iluminado por drones que formaron diferentes figuras históricas de la vendimia. Un cuadro que sorprendió a todos los presentes.

Con cientos de artistas en escena, música en vivo, coreografías y una imponente puesta visual, la Vendimia 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza y de la Argentina, una fiesta que celebra el vino, la cultura y la identidad de toda una provincia.