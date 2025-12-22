Intensa búsqueda de una mujer que desapareció de su hogar en Maipú

La Fiscalía de Instrucción N°18 investiga el caso de Edith Norma Zurita, de 59 años, quien fue vista por última vez el viernes 19 de diciembre. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y remarcan que cualquier dato debe ser comunicado de manera inmediata al 911.

La comunidad de Maipú se encuentra movilizada por la desaparición de Edith Norma Zurita, una mujer de 59 años que fue vista por última vez en su domicilio el pasado viernes 19 de diciembre. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella y la Fiscalía de Instrucción N°18 trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad para dar con su paradero.

De acuerdo a la información oficial, Zurita es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,56 metros, tiene tez trigueña y su cabello es castaño oscuro y largo. No presenta tatuajes ni cicatrices visibles y utiliza lentes.

Las autoridades aclararon que, según la denuncia realizada, no se pudo precisar cómo estaba vestida al momento de ser vista por última vez. Este detalle dificulta la tarea de rastreo, por lo que se insiste en la importancia de cualquier aporte ciudadano que pueda ayudar a reconstruir sus últimos movimientos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación. Por ello, se solicita a la población comunicarse de manera urgente al 911 en caso de contar con datos o haber tenido contacto con la mujer.