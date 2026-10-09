Insólito video en Las Heras: robaron un aire acondicionado y pasaron junto a un patrullero de la policía

Tres sospechosos fueron captados por una cámara de seguridad mientras trasladaban un equipo de aire acondicionado en la esquina de Buenos Aires e Illanes, en Las Heras. Lo llamativo de la secuencia es que un móvil policial pasó a pocos metros de los presuntos ladrones.

Una escena insólita se registró en el departamento de Las Heras. Vecinos de la zona denunciaron el robo de un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando vieron en las cámaras de seguridad como se llevaban el aparato y el móvil de la Policía que les pasó casi por al lado.

El episodio ocurrió en la esquina de Buenos Aires e Illanes, donde los vecinos denunciaron un nuevo hecho de inseguridad. La secuencia llamó especialmente la atención porque los sospechosos continuaron su recorrido incluso cuando el móvil policial pasó muy cerca de ellos.

Cómo fue el robo del aire acondicionado en Las Heras

Según las imágenes difundidas por los vecinos, el hecho ocurrió durante la noche, cuando tres personas caminaban por la vía pública con un equipo de aire acondicionado.

De acuerdo con la denuncia, el aparato habría sido sustraído de una casa de la zona. Los sospechosos avanzaban por la calle mientras trasladaban el equipo, en una maniobra que quedó registrada por una cámara de vigilancia.

La grabación permitió reconstruir parte de la secuencia y mostrar cómo los presuntos autores se desplazaban por el lugar con el artefacto. El momento que más sorprendió a los vecinos se produjo cuando un móvil policial circuló a pocos metros de los tres sospechosos.

En el video se observa que la patrulla pasa junto a ellos mientras trasladan el aire acondicionado. Sin embargo, el vehículo policial continúa su recorrido y no se advierte una intervención para detenerlos o verificar qué estaban haciendo.

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La secuencia generó cuestionamientos de varios mendocinos, que señalaron lo llamativo de que el patrullero pasara tan cerca de quienes presuntamente acababan de cometer el robo. Por ahora, no se conocen explicaciones oficiales sobre lo ocurrido ni se informó si se inició alguna actuación para determinar por qué el móvil no intervino.