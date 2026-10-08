Chile declaró la emergencia por los aluviones en Santiago: autos arrastrados, calles inundadas y alerta roja en 10 comunas

Un violento aluvión de agua y barro afectó este jueves a Las Condes, en el sector oriente de Santiago de Chile, en medio de las intensas lluvias que azotan la Región Metropolitana. Varios vehículos fueron arrastrados por la corriente incluidos colectivos. Las autoridades activaron la alerta roja en 10 comunas y desplegaron equipos de emergencia.

Las intensas precipitaciones que afectan a Santiago de Chile provocaron este jueves una grave emergencia en la comuna de Las Condes, donde un aluvión avanzó con fuerza por distintas calles y arrastró vehículos. El episodio se registró en el sector de San Carlos de Apoquindo y generó preocupación entre vecinos y conductores por la velocidad con la que se desplazaron el agua, el barro y los escombros.

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran automóviles desplazados por la corriente y un colectivo del sistema de transporte público afectado por el fenómeno. Los sectores más comprometidos se encuentran en las inmediaciones de General Blanche y avenida La Plaza.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia estaría relacionada con el desborde de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa y la activación de una quebrada. Frente a la magnitud del episodio y al riesgo de nuevos deslizamientos, las autoridades reforzaron los operativos de asistencia y prevención en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Las impactantes imágenes del aluvión en Chile

Los videos registrados durante la emergencia muestran una importante masa de agua y barro que avanzó por las calles de San Carlos de Apoquindo. La fuerza de la corriente llegó a mover automóviles que se encontraban en la vía pública y arrastró árboles y otros elementos.

Según informó Carabineros, cerca de las 17, un torrente de gran volumen comenzó a desplazarse por General Blanche en dirección al poniente. En paralelo, se reportaron complicaciones vinculadas con la activación de una quebrada en el sector.

La situación generó momentos de tensión entre quienes circulaban por la zona y los residentes que observaron cómo el agua avanzaba por las calles.

Qué provocó los aluviones en Santiago de Chile

La emergencia se produjo después de varias jornadas de lluvias intensas en la Región Metropolitana. Ante el escenario meteorológico, las autoridades ya habían emitido advertencias por el riesgo de aluviones y derrumbes en sectores de la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había alertado sobre la posibilidad de que las precipitaciones provocaran la activación de quebradas y desplazamientos de agua, barro y material acumulado en zonas de pendiente.

https://t.co/sNIfSU1kcF — SENAPRED Región Metropolitana (@SenapredRM) October 8, 2026

Los registros citados durante la emergencia indicaron que se acumularon más de 140 milímetros de lluvia en algunos puntos de Santiago en apenas dos días. En Tobalaba se contabilizaron 142,4 milímetros, mientras que en Guayacán, en la comuna de San José de Maipo, se registraron 106,8 milímetros.

Estas condiciones incrementaron el riesgo de crecidas repentinas y aluviones, especialmente en sectores cercanos a quebradas y cursos de agua.

El presidente José Antonio Kast confirmó el despliegue de autoridades

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió a la emergencia a través de una publicación en su cuenta de la red social X. Allí advirtió sobre la rápida evolución del fenómeno y la afectación que provocó en vehículos y viviendas de Las Condes.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, escribió el mandatario.

Kast también informó que el delegado presidencial ya se encontraba trabajando en el lugar y que otros funcionarios y equipos técnicos se trasladaban hacia la comuna para coordinar las medidas necesarias.

Alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana de Chile

Ante el riesgo asociado a las precipitaciones y la activación de quebradas, Senapred dispuso alerta roja para 10 comunas de la Región Metropolitana, con especial atención en sectores de cordillera y precordillera.

Las comunas alcanzadas por la medida son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La alerta responde al peligro de nuevos aluviones y derrumbes en zonas afectadas por las lluvias. Las condiciones meteorológicas y el comportamiento de las quebradas serán determinantes para establecer la evolución de la emergencia.

Tras el aluvión, los organismos de emergencia y los equipos técnicos desplegaron tareas de coordinación en las zonas afectadas. La prioridad es evaluar los daños, asistir a las personas que puedan necesitar ayuda y monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas.