Insólito robo en Mendoza: escapaban con lo robado en un coche de bebé y fueron captados por las cámaras

Dos hombres fueron detenidos en Guaymallén luego de ingresar a una vivienda para cometer un robo. Intentaron huir utilizando un coche de bebé para trasladar los objetos sustraídos, pero fueron detenidos.

Un insólito intento de robo terminó con dos detenidos en Guaymallén gracias al trabajo conjunto entre el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la Policía de Mendoza. Los sospechosos ingresaron a una vivienda tras trepar hasta un balcón y, para escapar sin levantar sospechas, utilizaron un coche de bebé para transportar los elementos robados. Sin embargo, el plan fue descubierto por las cámaras de videovigilancia, que registraron toda la secuencia y permitieron que los efectivos policiales los interceptaran.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del jueves en las inmediaciones de las calles Pedro Molina y Doctor Julio Lemos, en el departamento de Guaymallén.

Mientras realizaban las tareas habituales de monitoreo preventivo, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones observaron una situación sospechosa: dos hombres treparon hasta el balcón de una vivienda y lograron ingresar al inmueble.

Ante esa maniobra, el personal del CEO activó de inmediato el protocolo de seguridad y comenzó a seguir en tiempo real cada movimiento de los sospechosos.

Intentaron escapar con los objetos robados en un coche de bebé

Minutos después, las cámaras registraron la salida de los delincuentes del domicilio. Lo que más llamó la atención de los operadores fue la forma elegida para trasladar el botín: ambos empujaban un coche de bebé, donde ocultaban el objeto que acababan de sustraer de la vivienda.

Mientras continuaban el seguimiento mediante las cámaras distribuidas en la zona, el CEO fue informando en tiempo real el recorrido de los sospechosos a los móviles policiales que ya se dirigían al lugar.

Gracias a la información aportada por los operadores del sistema de videovigilancia, los efectivos lograron interceptar a ambos hombres en las inmediaciones antes de que escaparan.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó el elemento sustraído y procedió a la detención de los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.