Insólito: le robaron la camioneta a un ministro de Cornejo en la casa de otro funcionario

El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue víctima de un robo en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Su camioneta Toyota SW4 fue sustraída mientras participaba de una reunión en la casa del ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió la noche del lunes, cuando el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue víctima del robo de su camioneta en plena vía pública. El hecho ocurrió en Chacras de Coria, sobre calle Juan de Coria, mientras el funcionario participaba de una reunión en la casa de su colega de gabinete, Natalio Mema, actual ministro de Gobierno.

Según el reporte policial, Fayad había dejado estacionada su Toyota SW4 frente al domicilio de Mema. Al salir, constató que el vehículo ya no estaba. “Me di cuenta de inmediato y llamé al 911 para dar aviso”, relató el ministro, visiblemente sorprendido por la rapidez con la que actuaron los delincuentes.

El robo no se limitó a la camioneta de Fayad. Otro vehículo estacionado en la zona también fue violentado: los ladrones rompieron un vidrio y se llevaron una billetera con documentación personal, un refractómetro marca Atago, una mochila con paletas de pádel y una rueda de auxilio. “Fue un golpe doble, no sólo se llevaron mi rodado, sino que afectaron a otra persona que estaba en el lugar”, agregó Fayad.

La Policía de Mendoza informó que personal que realizaba patrullajes preventivos fue desplazado tras el aviso al 911. Al llegar, confirmaron el robo y comenzaron el operativo de búsqueda. “Se dispuso el procedimiento de rigor, con intervención de la Oficina Fiscal de Luján y la Unidad Investigativa Departamental”, detallaron fuentes oficiales.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anfitrión de la reunión, también se refirió al hecho: “Es preocupante que suceda algo así en una zona residencial como Chacras de Coria. Estábamos reunidos y de repente nos enteramos de que habían sustraído la camioneta de Víctor. Es un llamado de atención sobre la situación de inseguridad”.

Hasta el momento, la camioneta no ha sido recuperada. La investigación continúa y se espera que las cámaras de seguridad de la zona aporten datos relevantes para dar con los responsables. La Policía Científica trabajó en el lugar para levantar huellas y rastros que puedan servir en la causa.

Este hecho se suma a una serie de episodios recientes que han encendido las alarmas sobre la inseguridad en Mendoza. La comunidad reclama mayor presencia policial y medidas concretas para frenar el avance del delito.