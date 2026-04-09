Insólito: le cortaron la luz a la municipalidad de Malargüe y el intendente explicó por qué

La Municipalidad de Malargüe sufrió el corte del servicio eléctrico por una deuda con la prestadora, en medio de una crisis financiera que afecta sus cuentas.

La Municipalidad de Malargüe comenzó este jueves la jornada sin suministro eléctrico debido a una deuda por falta de pago del servicio, en un episodio que expuso la delicada situación económica que atraviesa la comuna. El propio intendente, Celso Jaque, salió a dar explicaciones públicas y reconoció los problemas financieros.

El corte de energía obligó al municipio a implementar medidas de emergencia, como el uso de grupos electrógenos para sostener el funcionamiento básico del edificio comunal. La situación se conoció rápidamente y generó repercusión en toda la provincia.

“Tenemos atrasos en el pago de servicios, entre ellos la electricidad. Estamos intentando acordar un plan de pago, pero nos cortaron el suministro”, explicó Jaque, quien decidió hacer pública la situación para evitar especulaciones. Además, admitió: “Tenemos problemas financieros, no somos el único municipio”.

El jefe comunal atribuyó el conflicto a una fuerte caída en la recaudación y en la coparticipación, lo que impactó directamente en las cuentas municipales. Según detalló, los ingresos se redujeron drásticamente en las últimas semanas.

“En febrero recibimos cerca de 1.500 millones de pesos, pero en marzo esa cifra cayó a 762 millones, es decir, casi un 50% menos”, graficó el intendente, al describir el impacto de la baja en los recursos.

En ese contexto, explicó que la comuna viene aplicando un plan de ajuste del gasto público, que incluyó la reducción de contratos, horas extras y otros costos operativos, con el objetivo de sostener los servicios esenciales.

Pese al escenario complejo, Jaque buscó llevar tranquilidad y aseguró que no habrá inconvenientes en el pago de sueldos. Para cumplir con ese compromiso, el municipio recurre a un descubierto del Banco Nación a tasa 0%, una herramienta financiera que permite cubrir obligaciones ante la caída de ingresos.

Además, confirmó que ya iniciaron gestiones con el Gobierno provincial para obtener un adelanto de coparticipación, con el fin de afrontar los compromisos más urgentes.