Inicio de clases: de cuánto será la multa en Ciudad por estacionarse en doble fila

La Ciudad de Mendoza aplicará sanciones por doble fila en zonas escolares para ordenar el tránsito en horarios pico, sobre todo a la entrada y salida de los colegios.

Con el inicio de clases en Mendoza, el regreso masivo de alumnos a las aulas volvió a complicar el tránsito en las inmediaciones de los colegios. En este contexto, la Ciudad de Mendoza confirmó que comenzará a aplicar multas por estacionar en doble fila, una infracción considerada falta grave por la normativa vigente. El objetivo oficial es garantizar una circulación más fluida y reducir riesgos en momentos de alta concentración vehicular, especialmente durante el ingreso y egreso escolar.

¿De cuánto es la multa por estacionar en doble fila en el centro de Mendoza?

Según lo establecido en el Artículo 52 inciso 43 de la Ley de Tránsito provincial (Ley 9024), obstruir la circulación constituye una falta grave. En el ámbito de la Capital mendocina, la multa por estacionar en doble fila asciende a $350.000.

No obstante, el conductor podrá acceder a un descuento del 40% si realiza el descargo correspondiente y abona en término, lo que reduce el monto a $210.000.

Desde el área de Tránsito de Ciudad aclararon que la intención principal no es sancionar de manera indiscriminada, sino promover la concientización y ordenar el flujo vehicular en zonas críticas.

¿Está permitido estacionar en doble fila frente a las escuelas?

Las autoridades municipales precisaron que existe una tolerancia específica para el ascenso y descenso rápido de alumnos, siempre que el conductor permanezca dentro del vehículo y la maniobra se realice de forma ágil, sin generar demoras.

En cambio, dejar el auto en doble fila sin conductor o durante un tiempo prolongado que obstruya la circulación será considerado infracción grave y podrá derivar en sanción económica.

Actualmente, agentes de tránsito se encuentran trabajando en las puertas de los establecimientos educativos en un período de educación vial y concientización, que se extenderá durante las primeras semanas del ciclo lectivo.

El aumento del flujo vehicular no solo se registró en los accesos a la Ciudad, sino también en el microcentro y en los alrededores de las escuelas, donde la doble fila volvió a ser protagonista.

Frente a este escenario, desde la comuna recomendaron a padres y conductores: salir con mayor anticipación, utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso evitar dejar el vehículo sin conductor y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.