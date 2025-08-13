Ingresa un frente frío: ¿cuánto bajará la temperatura?

Contingencias Climáticas anunció que este miércoles estará nublado e ingresará un frente frío. La máxima abandona los 20 grados para situarse en los 15.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que este miércoles 13 de agosto ingresará un frente frío lo que afectará directamente la temperatura que habrá en la provincia. La máxima pasará de los 20 grados a los 15 durante lo que resta de los días.

¿Cómo estará este miércoles 13-08-2025?

El miércoles estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcialmente nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 17°C | Mínima: 11°C

Jueves 14-08-2025

El jueves estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

Máxima: 16°C | Mínima: 4°C

Viernes 15-08-2025

El viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C

Sábado 16-08-2025

El sábado estará algo nublado con ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C