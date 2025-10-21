Informate, divertite y enterate de todos nuestros concursos con un click: seguí a Canal 9 en Google

Para que no te pierdas ningún contenido de nuestra plataforma, hay una manera de seguir a Canal 9 en tu celular. Seguinos en Google y vas a poder seguir conectado con nosotros para no perderte nada.

El 9 Televida te acompaña durante todo el día, en la mañana te informás como estará el día y si pasó algo importante en la ciudad, llegando al mediodía conocés que cobrás y durante las tardes te entretenés con el mejor contenido de tus novelas favoritas. Además, estás esperando ese concurso que te alivia el bolsillo para disfrutar de una noche de cine, musica o teatro con tu familia y amigos.

ELNUEVE.COM tiene todo lo que te conecta con la mendocinidad, el país, el Mundo y el entretenimiento, por ello no te podés perder nada de lo que pasa en nuestra web. Para facilitarte las cosas te vamos a enseñar a que puedas llevarnos con vos en tu celular solo abriendo la pestaña de Google.

Cómo podés hacer para seguir a El 9 Televida

Para seguir a ELNUEVE.COM te vamos a dar una posibilidad muy sencilla

Hacé click en esta enlace: SEGUIR A EL 9 TELEVIDA EN DISCOVER Dale click a Seguir en Google

Otra forma de seguirnos en Google

Otra forma de seguirnos es:

Abri la app de Google en tu móvil (o desliza a la izquierda en la pantalla principal si tienes Android).

en tu móvil (o principal si tienes Android). Busca una noticia de ELNUEVE.COM o un video de Canal 9 Televida en tu feed de Discover.

Apretá el botón Seguir en la parte superior derecha de la tarjeta de la noticia o video.

Con esta función, Discover refuerza tu experiencia y te la personaliza, permitiendo que cada lector construya su propio canal de noticias a medida. De esta manera, vas a poder seguir todo lo que hace El 9 Televida y no perderte nada de lo que pasa en Mendoza, en el país y en el Mundo. Además, vas a poder estar atento a las últimas novedades de tus novelas favoritas y por supuesto a los mejores concursos que ofrecemos para vos y tu familia.