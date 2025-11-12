Inflación en Mendoza: una familia necesitó más de un millón de pesos en octubre para no ser pobre

La inflación en Mendoza subió 2,4% en octubre, superando el promedio nacional y marcando el nivel más alto de los últimos meses. Con este aumento, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre. Los mayores incrementos se dieron en esparcimiento, vivienda y alimentos, que siguen presionando el costo de vida en la provincia.

La inflación en Mendoza volvió a acelerarse en octubre y golpeó con fuerza el bolsillo de los mendocinos. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el índice de precios provincial subió 2,4%, levemente por encima del promedio nacional informado por el INDEC (2,3%). Los rubros que más aumentaron fueron esparcimiento, vivienda y servicios básicos, y alimentos y bebidas, que treparon 2,6% en solo un mes. Una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó más de un millón de pesos en octubre para no ser considerada pobre.

La inflación en la provincia de Mendoza alcanzó un 2,4% en octubre, marcando así el registro mensual más alto en los últimos meses, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con esta cifra, la inflación acumulada en lo que va del año asciende al 23%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 28,8% para la Provincia de Mendoza.

El rubro “Esparcimiento” encabezó las subas con un 4%, impulsado por los aumentos en actividades recreativas y culturales. En segundo lugar, se ubicó “Vivienda y servicios básicos”, con un 3,4%, producto de los ajustes en tarifas y mantenimiento. Le siguieron “Transporte y comunicaciones”, con un 2,8%, y “Alimentos y bebidas”, que subió 2,6% y continúa siendo el factor más sensible para los hogares mendocinos.

En el detalle de los alimentos, el aceite fue el producto que más aumentó, con una variación interanual del 37,7%, muy por encima del promedio. Los comerciantes aseguran que, pese a la estabilidad de algunos precios, el consumo sigue sin recuperarse y deben recurrir a promociones para atraer clientes. Por otro lado, los consumidores encuentran la situación estable, al menos con algunos productos. La que no se salva es la carne, donde la mayoría ha notado los incrementos.

¿Cuánto necesitó una familia en octubre de 2025 para no caer por debajo de la pobreza?

Con este incremento, una familia tipo mendocina —dos adultos y dos niños— necesitó $1.092.788,49 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que el umbral de indigencia se ubicó en $447.864,14, el monto mínimo requerido para cubrir los gastos alimentarios esenciales. Respecto al mes anterior, la canasta de pobreza subió 2,6%.

Inflación nacional: leve desaceleración, pero con rubros en alza

A nivel país, el INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, acumulando un 24,8% en lo que va de 2025. Entre los sectores con mayores incrementos se destacaron transporte (3,5%), vivienda (2,8%), y bienes y servicios varios, indumentaria y bebidas alcohólicas, todos con subas en torno al 2,4%.

ENERO 2,2%

FEBRERO 2,4%

MARZO 3,7%

ABRIL 2,8%

MAYO 1,5%

JUNIO 1,6%

JULIO 1,9%

AGOSTO 1,9%

SEPTIEMBRE 2,1%

OCTUBRE 2,3%