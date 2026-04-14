Inflación en Mendoza: en marzo fue del 3,6% y una familia necesitó más de $1,3 millones para no ser pobrea

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó más de $1,3 millones para no caer en la pobreza, mientras que los rubros de educación e indumentaria fueron los que más presionaron sobre el índice de precios en la provincia.

La inflación en Mendoza durante marzo fue del 3,6%, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El dato se ubicó 0,2 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, que en el mismo período fue del 3,4%, de acuerdo con el relevamiento del Indec.

La inflación de marzo en Argentina fue del 3,4%

La inflación a nivel nacional marcó un 3,4%. El informe oficial detalló que los rubros con mayor incidencia en la suba fueron Educación (12,1%), impulsada por el inicio del ciclo lectivo y el aumento de cuotas en colegios privados; Transporte (4,1%), con impacto de los combustibles y tarifas; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

La inflación en Mendoza fue del 3,6% en marzo

En la comparación interanual, la inflación acumulada en Mendoza alcanzó el 33%, mientras que la variación acumulada en el año fue del 9,4%.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Durante marzo, los aumentos más importantes en la provincia se registraron en educación con un 5,3%, indumentaria le siguió con el 5,1%, mientras que en tercer lugar se ubicó alimentos y bebidas con un incremento del 4,2%.

El resto de los sectores tuvo incrementos que estuvieron por debajo del 4%:

Otros bienes y servicios: 3,7%

Vivienda y servicios básicos: 3,6%

Transporte y comunicaciones: 2,7%

Atención médica y gastos para la salud: 2,2%

Esparcimiento: 1,9%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,7%

Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer en la pobreza

De acuerdo con los datos de la DEIE, una familia tipo de cuatro integrantes en Mendoza necesitó $1.343.452 en marzo de 2026 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.

La Canasta Básica Total incluye el conjunto de bienes y servicios esenciales que permiten cubrir las necesidades básicas de un hogar, considerando los hábitos de consumo de la población. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor son considerados por debajo de la línea de pobreza.

El organismo provincial también difundió el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. En marzo, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $566.857 para no caer en la indigencia.