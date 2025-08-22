Incendio en Maipú: se quemaron cabañas, quinchos y hasta una fábrica

Aunque no hubo víctimas, el fuego arrasó cabañas, quinchos y una fábrica abandonada. En Lavalle también hubo otro incendio en un taller de carpintería.

Dos incendios de gran magnitud se desataron durante la madrugada de este viernes en Maipú y Lavalle. Ambos focos generaron alarma entre vecinos y un intenso despliegue de bomberos. A pesar de la gravedad de los siniestros, no se registraron personas heridas.

Fuego en Maipú: cabañas, quinchos y una fábrica afectadas

El primero de los episodios ocurrió en la intersección de las calles Nicolás Serpa y Mirasso, en Maipú. Las llamas comenzaron cerca de la medianoche en una zona de malezas y se propagaron rápidamente hacia estructuras cercanas.

Según fuentes policiales, el fuego afectó parcialmente a ocho cabañas distribuidas en siete terrenos, todas deshabitadas. Además, tres quinchos fueron destruidos por completo, ocho palmeras quedaron reducidas a cenizas y una antigua fábrica de conservas —en estado de abandono— sufrió daños severos.

En el operativo trabajaron dotaciones del Cuartel Central y cuerpos voluntarios de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén. Tras varias horas de labor, los brigadistas lograron controlar el incendio y evitar que se extendiera a otras propiedades de la zona rural.

Las causas del siniestro aún se investigan, y se espera que las pericias arrojen luz sobre el origen del fuego.

Incendio en taller de carpintería en Lavalle

En paralelo, otro foco ígneo se registró en un taller de carpintería ubicado en Ruta 36 y Rama 3, en el departamento de Lavalle. Allí trabajaron los Bomberos Voluntarios locales, con apoyo hídrico del municipio y personal policial de la Comisaría.

También se desplazaron efectivos del Cuartel Central para realizar las pericias correspondientes. Al igual que en Maipú, no hubo heridos.