Video: tremendo incendio en Luján de Cuyo 

El fuego avanza sobre un campo inculto en la Ruta 16 y la intensidad del viento complica las tareas para extinguir las llamas.

Un incendio de gran magnitud en Luján de Cuyo mantiene en alerta a vecinos y autoridades. El foco se originó en un campo inculto a la altura del kilómetro 4 de la Ruta 16, donde rápidamente comenzaron a expandirse las llamas debido a las condiciones de viento en la zona.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos de Mendoza con apoyo de los bomberos voluntarios de Luján y personal de Defensa Civil, además de camiones hidrantes provistos por el municipio.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, la presencia de fuertes ráfagas de viento estaría favoreciendo la propagación del incendio.

Videos compartidos por testigos muestran cómo las llamas avanzan rápidamente sobre el terreno, levantando columnas de humo que se divisan a varios kilómetros de distancia.

Las cuadrillas desplegadas intentan contener el fuego para evitar que se expanda hacia zonas pobladas. Si bien hasta el momento no se han registrado heridos ni daños en viviendas, la situación es monitoreada de cerca por las autoridades.

Noticia en desarrollo.