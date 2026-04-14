Incendio en la Municipalidad de Guaymallén: el fuego arrasó con varias oficinas

El fuego se produjo durante la madrugada en el tercer piso del edificio. No hubo heridos.

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este martes en la Municipalidad de Guaymallén.

El fuego se desató cerca de la 1.30 horas. Las llamas se concentraron en el tercer piso, donde funcionan oficinas de Compras, Contaduría y parte del sistema informático del municipio, incluido el Data Center.

Vecinos de la zona fueron quienes advirtieron una intensa columna de humo y un fuerte olor a quemado. Algunos incluso aseguraron haber escuchado pequeñas explosiones mientras el fuego avanzaba en el interior del edificio.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, con apoyo del cuartel central y camiones de riego del propio municipio, que aportaron agua para controlar el siniestro. Las tareas se extendieron durante varias horas y, según indicaron, el incendio logró ser sofocado minutos antes de las 6 de la mañana.

A pesar de la magnitud, no se registraron heridos ni víctimas, ya que al momento del incendio no había personal dentro del edificio.

Durante la mañana, empleados municipales que llegaban a sus puestos se encontraron con el ingreso vallado y la presencia de bomberos y personal de Defensa Civil.

Desde el municipio indicaron que las actividades podrían verse afectadas mientras se evalúan los daños y se reorganizan las áreas comprometidas.