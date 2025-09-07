Incendio en la feria de Guaymallén: se quemaron galpones, hubo grandes pérdidas y una bombera resultó herida

El fuego destruyó cámaras frigoríficas, un camión y mercadería en el Mercado Cooperativo. Durante el operativo, una integrante del Cuartel Central sufrió lesiones y fue asistida por personal de emergencias.

Un incendio de gran tamaño provocó serios daños este sábado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén.

Las llamas alcanzaron al menos tres galpones, donde se quemaron cámaras frigoríficas, un camión, palets y mercadería, lo que generó pérdidas importantes para comerciantes de la zona.

Durante el operativo, una bombera del Cuartel Central sufrió lesiones y fue atendida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El hecho ocurrió por la tarde en el distrito Belgrano. Cerca de las 19.30 horas, vecinos y comerciantes llamaron al 911 para dar aviso de las fuertes columnas de humo que salían del predio ubicado sobre calle Sarmiento, a pocos metros de la feria departamental.

🚨 Se incendiaron cuatro galpones de la feria de Guaymallén.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaban para extinguirlo. pic.twitter.com/UObAddc1Uv — verónica ojeda (@verojedaP) September 7, 2025

En el lugar trabajaron varias dotaciones del Cuartel Central y de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, con apoyo de camiones cisterna del municipio. Tras varias horas de trabajo, lograron apagar el fuego y evitar que se extendiera.

También participaron equipos de Defensa Civil, la Policía y técnicos de EDEMSA, que controlaron la parte eléctrica para garantizar la seguridad en la zona.