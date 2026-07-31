Incendio en Guaymallén: una vivienda quedó destruida en plena madrugada

Un siniestro de gran magnitud obligó a un amplio operativo en la zona de Adolfo Calle y Estrada. Bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas y evitar que se propagaran a las casas vecinas.

La madrugada del 31 de julio se vio alterada en Guaymallén por un incendio que consumió por completo una vivienda en la intersección de Adolfo Calle y Estrada. El fuego avanzó rápidamente y generó alarma entre los vecinos, que observaron cómo las llamas alcanzaban gran altura y amenazaban con extenderse hacia otras propiedades.

El hecho obligó a la intervención inmediata de tres dotaciones de bomberos, entre ellas los Voluntarios de Guaymallén y el Cuartel Central, que desplegaron camiones hidrantes y equipos especializados para controlar la situación. Las tareas se prolongaron durante varias horas y requirieron el corte total del tránsito en Adolfo Calle, con desvíos coordinados por personal municipal.

Aunque no se registraron víctimas humanas, la familia afectada sufrió la pérdida de su mascota, que no pudo ser rescatada. El impacto emocional se sumó a las pérdidas materiales irreparables, ya que la vivienda quedó completamente destruida y las casas linderas presentaron daños parciales en techos y estructuras.

Las autoridades confirmaron que se iniciaron peritajes para determinar el origen del incendio, aunque hasta el momento no se difundieron resultados oficiales. La magnitud del siniestro y la rapidez con la que se propagó refuerzan la preocupación por la seguridad en zonas urbanas densamente pobladas, donde la cercanía de las viviendas incrementa el riesgo de propagación.

El operativo de emergencia incluyó además la participación de agentes de tránsito, que trabajaron en el ordenamiento vehicular y en la prevención de accidentes en el perímetro afectado. La circulación en la zona permaneció restringida hasta que se completaron las tareas de enfriamiento y aseguramiento de la estructura.