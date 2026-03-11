Incendio en el Casino de San Martín: estiman pérdidas totales, pero no hubo heridos

Un incendio de gran magnitud en el Casino de Mendoza ubicado en el complejo Tótem Boulevard de San Martín generó un amplio operativo de emergencia en la Zona Este de Mendoza. Aunque el fuego provocó pérdidas totales en la sala de juegos y daños en sectores del centro médico, las autoridades confirmaron que hubo bomberos trasladados tras sufrir intoxicación por inhalación de humo.

Un violento incendio en el Casino de Mendoza ubicado en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, generó un amplio operativo de emergencia durante la tarde de este miércoles en la Zona Este. Si bien las llamas provocaron daños totales en la sala de juegos, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, gracias a la rápida evacuación del edificio.

El siniestro obligó a desplegar más de 20 dotaciones de bomberos, entre personal de Bomberos de la Policía de Mendoza y cuarteles voluntarios de distintos departamentos, que trabajaron durante horas para controlar el fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se inició cerca de las 16.30 en el techo de la sala de juegos del Casino de Mendoza, dentro del complejo comercial ubicado sobre calle Miguez y Ruta 50, en San Martín.

Las primeras hipótesis indican que el fuego podría haberse originado en el sector donde se habían instalado recientemente paneles solares, aunque también se analiza la posibilidad de una falla en un tablero eléctrico.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que el origen del incendio se determinará recién tras las pericias que realizará el cuerpo de Bomberos durante este jueves.

El avance de las llamas obligó a desplegar un operativo sin precedentes en la Zona Este, con la participación coordinada de: Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de San Martín, Bomberos de Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa. Defensa Civil y apoyo hídrico de la Municipalidad de San Martín.

Pasadas las 18 horas, los equipos lograron controlar el incendio y comenzaron las tareas de enfriamiento en los sectores afectados, principalmente en el techo del casino, consultorios médicos y algunos locales comerciales del complejo.

El fuego también alcanzó parte del centro médico que funciona dentro de Tótem Boulevard, donde se registraron daños significativos en el sector del quirófano y en áreas donde se encuentran equipos radiológicos de alta complejidad.

Debido al riesgo que representaban estos equipos, los bomberos trabajaron durante todo el operativo con equipos de protección personal especiales. Además, se investiga si resultó afectado un resonador magnético de alta tecnología, recientemente incorporado al centro médico.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmaron que el edificio fue evacuado de forma inmediata, lo que permitió evitar víctimas entre los empleados y el público que se encontraba dentro del complejo.

Al momento del incendio había más de 30 trabajadores en el casino, además de visitantes que utilizaban la sala de juegos y personas que se encontraban en el centro médico o en otros locales del predio.

No obstante, algunos bomberos debieron ser trasladados al Hospital Perrupato tras sufrir intoxicación por inhalación de humo y lesiones menores, aunque sus estados de salud no revisten gravedad.

El casino sufrió pérdidas totales

El fiscal de la Zona Este, Oscar Sívori, confirmó desde el lugar del siniestro que los daños en el casino son totales. “Las pérdidas fueron totales en la parte del casino, incluso se cayó el techo del edificio”, explicó el funcionario. El incendio también provocó daños en varios locales comerciales y en sectores del centro médico, aunque el hotel del complejo no resultó afectado por las llamas.

El comunicado oficial de Tótem Boulevard

Tras el siniestro, desde Tótem Boulevard difundieron un comunicado oficial donde confirmaron que el incendio afectó totalmente la sala de juegos del Casino de Mendoza y parcialmente la zona comercial y de servicios del complejo.

Desde la administración destacaron que el hotel Tótem Hotel & Spa no sufrió daños y que el incendio ya se encuentra completamente controlado.

Además, remarcaron que los protocolos de seguridad se activaron de inmediato, lo que permitió evacuar con rapidez tanto a los visitantes como al personal.

Por último, el complejo agradeció el rápido accionar de Bomberos, la Policía y la Municipalidad de San Martín, cuyo trabajo coordinado fue clave para controlar el incendio y garantizar la seguridad de las personas.