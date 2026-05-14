Inauguraron el Parque Solar El Quemado y anunciaron que PSJ Cobre Mendocino entró al RIGI

El proyecto de energía solar más grande del país comenzó a operar en Mendoza y el Gobierno nacional anunció la incorporación del emprendimiento minero de Uspallata al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La provincia de Mendoza fue escenario este jueves de un doble anuncio clave para el desarrollo energético y minero del país. Por un lado, quedó oficialmente inaugurado el Parque Solar El Quemado, considerado el más grande de Argentina. Por otro, el Gobierno nacional confirmó que el proyecto PSJ Cobre Mendocino fue aprobado para ingresar al RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado por la administración de Javier Milei.

El acto se realizó en Jocolí, departamento de Las Heras, y contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el CEO de YPF, Horacio Marín. La jornada estuvo marcada por los anuncios de inversiones millonarias, generación de empleo y expansión de la matriz energética.

El Quemado: el parque solar más grande de Argentina

Durante la inauguración, el Gobierno destacó que El Quemado es el primer proyecto inaugurado dentro del esquema del RIGI, una herramienta creada para atraer inversiones de gran escala en distintos sectores estratégicos.

El parque solar, desarrollado por YPF Luz, demandó una inversión de aproximadamente 220 millones de dólares y tendrá capacidad para abastecer de energía a más de 233.000 hogares a través del sistema eléctrico nacional.

En su discurso, Manuel Adorni aseguró que el proyecto representa “los beneficios de una Argentina estable y ordenada” y sostuvo que “por primera vez en mucho tiempo hay un Gobierno con mirada de futuro”.

El funcionario nacional evitó hacer declaraciones posteriores a la prensa, aunque sí participó del recorrido por el predio junto a autoridades provinciales y directivos de YPF.

Cornejo destacó el liderazgo de Mendoza en energía limpia

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo remarcó el crecimiento de Mendoza en materia de generación sustentable y aseguró que la provincia tiene “el porcentaje más alto de producción de energía limpia de la Argentina”.

Además, señaló que durante sus gestiones se duplicó la potencia instalada y destacó obras de infraestructura energética como la línea de alta tensión Cruz de Piedra, puesta en funcionamiento en 2024.

“Mendoza y el país necesitan más infraestructura y un sector privado dispuesto a invertir”, afirmó el mandatario provincial, quien también insistió en la necesidad de avanzar con una reforma fiscal.

PSJ Cobre Mendocino ingresará al RIGI

En paralelo a la inauguración del parque solar, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al régimen de beneficios para grandes inversiones.

IMPORTANTE 2!! 👇 El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El proyecto minero está ubicado en Uspallata y contempla una inversión total cercana a los 891 millones de dólares, incluyendo construcción, mantenimiento y cierre de mina.

Según detalló el funcionario nacional, la iniciativa permitirá posicionar a Mendoza como uno de los principales polos exportadores de cobre del país en los próximos años. “Hay que destacar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio”, expresó Caputo al comunicar la medida.

De acuerdo con lo informado oficialmente, tanto el parque solar como el proyecto minero implicarán un fuerte impacto económico para la región.

En el caso de PSJ Cobre Mendocino, se prevé la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y operación.

Desde Nación señalaron además que el conjunto de proyectos incluidos en el RIGI podría representar inversiones por más de 94 mil millones de dólares en distintos sectores productivos del país.