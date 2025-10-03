Inauguran la Variante Palmira: ¿dónde está y cuál es su principal ventaja?

La obra, iniciada en 2018 y postergada en varias oportunidades, demandó una inversión millonaria y busca agilizar el tránsito del Corredor Bioceánico, reduciendo el ingreso de transporte pesado a la capital mendocina.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezará este viernes al mediodía la inauguración de la Variante Palmira, una obra estratégica para el transporte y la integración regional.

La habilitación oficial contará con la presencia del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Una obra largamente postergada

El proyecto fue aprobado en 2017 e iniciado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces, la inauguración sufrió numerosas postergaciones que extendieron los plazos más de cuatro años por encima de lo previsto.

Según datos oficiales del Ejecutivo nacional, el monto vigente asciende a $40.373 millones, aunque no refleja el total de la obra. El presupuesto original en marzo de 2017 había sido de $2.641 millones, con un dólar de referencia de $15,20 (unos 174 millones de dólares). A valores actuales, esa cifra supera los $240.000 millones.

La construcción estuvo a cargo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien comenzó en mayo de 2018 con un plazo de ejecución de 30 meses, la obra debería haberse inaugurado en noviembre de 2020.

Los detalles de la Variante Palmira

La nueva traza comprende 36,5 kilómetros de doble vía, que conecta Palmira/San Roque (en el límite entre San Martín y Maipú) con Agrelo, en Luján de Cuyo.

El trazado permitirá agilizar el tránsito del Corredor Bioceánico, evitando el ingreso a la capital mendocina y ofreciendo una vía más directa y segura para el transporte de cargas y pasajeros entre Chile y Argentina.

Entre los principales beneficios se destaca:

Ahorro de 25 kilómetros para quienes se dirigen hacia la Ruta Internacional a Chile o al sur de Mendoza.

Reducción del tránsito pesado en el Acceso Sur y Acceso Este de la capital provincial.

Conexión estratégica con rutas nacionales, provinciales, vías ferroviarias y caminos de servicio, resueltos a distinto nivel.

Uno de los puntos más significativos de la obra es el cruce sobre el río Mendoza, cerca del Parque Chachingo, en Maipú, donde se construyeron 20 puentes en total.

Características técnicas

El proyecto contempla dos calzadas separadas de 7,30 metros de ancho, banquinas de 3 metros y un cantero central de 12 metros, alcanzando un coronamiento total de 13,30 metros.

De esta manera, la Variante Palmira se convierte en una infraestructura clave para el transporte internacional y la competitividad de la provincia, tras siete años de trabajo y una inversión que se multiplicó con el paso del tiempo.