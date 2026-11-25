El espacio abrirá sus puertas en Chacras de Coria y ofrecerá actividades de meditación, filosofía budista y prácticas comunitarias. La inauguración contará con la presencia de Su Santidad Sakya Trizin 43, quien visitará por primera vez la provincia.

Mendoza sumará un nuevo espacio dedicado a la meditación, el bienestar espiritual y el estudio de la filosofía budista. Se trata del Centro Paramita Mendoza, que inaugurará oficialmente sus instalaciones hoy y mañana 26 de noviembre en Chacras de Coria, con la participación de dos importantes referentes del budismo tibetano.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de Su Santidad Sakya Trizin 43, maestro de la tradición Sakya del budismo tibetano, quien llegará por primera vez a la provincia. También participará el Venerable Khenpo Rinchen Gyaltsen, discípulo del líder espiritual y referente de la red Paramita en los países de habla hispana.

La apertura del centro se realizará durante dos jornadas que incluirán enseñanzas basadas en “Liberarse de los cuatro apegos”. La propuesta está abierta al público en general y no requiere conocimientos ni experiencia previa en meditación, aunque será necesario realizar una inscripción anticipada y adquirir una entrada para participar de las actividades inaugurales.

Cómo será la inauguración del Centro Paramita Mendoza

El cronograma comenzará este miércoles 25 de noviembre, a las 15, con la apertura oficial de las instalaciones al público. Ese mismo día, entre las 17 y las 19.30, se desarrollará la primera jornada de enseñanzas.

El jueves 26, las puertas abrirán a las 9. La actividad de la mañana se extenderá de 10 a 12.30, mientras que por la tarde habrá un nuevo encuentro entre las 17 y las 19.30. Finalmente, de 19.30 a 20.30 se realizará la clausura del evento.

El centro está ubicado en Los Aromos 480, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y recibirá tanto a integrantes de la comunidad Paramita como a personas interesadas en conocer las enseñanzas del budismo tibetano.

Centro Paramita: un nuevo espacio para aprender a meditar en Mendoza

La creación del Centro Paramita Mendoza es el resultado del crecimiento de una comunidad que comenzó con apenas cuatro amigos que se reunían para estudiar las enseñanzas de esta tradición budista.

Con el paso del tiempo, se sumaron nuevos participantes, encuentros y actividades, hasta que el grupo logró consolidar un espacio físico propio.

El objetivo es ofrecer un lugar donde las personas puedan aprender a meditar, estudiar filosofía budista, reflexionar sobre su aplicación en la vida cotidiana y compartir prácticas en comunidad. El proyecto forma parte de Fundación Paramita Argentina y de la red internacional Paramita, vinculada a la tradición Sakya.

Después de la inauguración, el centro tendrá una programación semanal con distintas propuestas abiertas a la comunidad. Entre ellas se encuentran:

Sala de meditación abierta: martes y jueves, de 15.30 a 17, para practicar libremente en un espacio de silencio.

martes y jueves, de 15.30 a 17, para practicar libremente en un espacio de silencio. Meditación guiada: miércoles, de 11.45 a 12.15.

miércoles, de 11.45 a 12.15. Meditación shamatha: viernes, de 19 a 19.30, orientada a cultivar la calma mental.

viernes, de 19 a 19.30, orientada a cultivar la calma mental. Perlas de Sabiduría: sábados, de 15.45 a 17.45, un espacio de reflexión y diálogo sobre las enseñanzas de Khenpo Rinchen Gyaltsen y su aplicación en la vida cotidiana.

También se ofrecerán actividades de yoga y otras prácticas budistas. Según informaron desde la organización, las propuestas semanales serán libres y gratuitas, aunque requerirán inscripción previa y estarán sujetas a la conformación de los grupos.

Cuánto cuesta participar de la inauguración

Quienes deseen participar de las dos jornadas inaugurales deberán adquirir una entrada de $64.000 por persona, que incluye el acceso al centro y las enseñanzas programadas.

La inscripción es personal y los cupos son limitados, por lo que la participación estará sujeta a disponibilidad.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de Paramita Argentina

Para conocer las actividades que se desarrollarán durante las próximas semanas, también se puede consultar la página del Centro Paramita Mendoza . O en las redes sociales de Paramita Argentina