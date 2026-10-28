Imputaron por secuestro coactivo a los presos que mantuvieron de rehén a un penitenciario en Mendoza

Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci fueron acusados formalmente tras mantener cautivo durante siete horas a Mauro Zugasti en el penal de Boulogne Sur Mer. Durante el episodio, utilizaron el celular del guardia para llamar a su familia y exigir dinero.

Dos presos del complejo penitenciario de Boulogne Sur Mer fueron imputados por secuestro coactivo luego de mantener como rehén durante siete horas al penitenciario Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años. La medida fue dispuesta por el fiscal Martín Lucero, quien también notificó la detención de ambos en el marco de esta nueva causa.

Los acusados son Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, quienes cumplen condenas por distintos delitos. El episodio comenzó durante la madrugada del martes y terminó cerca de las 9, tras un operativo de negociación desplegado dentro del establecimiento carcelario.

El caso tuvo un desenlace trágico fuera del penal: la madre y la tía de Zugasti murieron en un accidente de tránsito cuando viajaban desde La Paz hacia Boulogne Sur Mer, luego de recibir comunicaciones extorsivas realizadas desde el teléfono celular del guardia.

Quiénes son los presos imputados por la toma de rehenes

La imputación recayó sobre Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci, dos internos que llevan años privados de la libertad y cumplen condenas de larga duración.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, González Flores cumple una pena de 27 años de prisión por homicidio agravado y robos agravados, mientras que Colucci fue condenado a 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, ambos quedaron formalmente imputados por secuestro coactivo y detenidos en el marco de la investigación por la privación de la libertad del penitenciario.

Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, sostuvo que no habrá contemplaciones con los responsables del episodio. Una vez finalizados los estudios médicos correspondientes, los dos internos serán alojados en la Unidad de Muy Alto Perfil del penal de Almafuerte II, en Cacheuta.

Cómo fue la toma de rehenes en el penal de Boulogne Sur Mer

El episodio comenzó alrededor de la 1.15 de la madrugada del martes en el pabellón 16 del complejo penitenciario. En ese sector, los internos redujeron a Zugasti y lo mantuvieron cautivo durante aproximadamente siete horas.

Durante el encierro, los presos también habrían golpeado a otros internos y utilizaron el celular del penitenciario para comunicarse con sus familiares y exigirles dinero. Según la información difundida, en un primer momento no plantearon reclamos concretos y posteriormente solicitaron ser trasladados a una cárcel de otra provincia o a la Unidad de Almafuerte I.

Las comunicaciones realizadas desde el teléfono del guardia desencadenaron una situación dramática para su entorno familiar. La madre y la tía del penitenciario emprendieron un viaje de urgencia desde La Paz hacia la cárcel para acompañarlo.

Sin embargo, durante el trayecto sufrieron un accidente vial que terminó con la vida de ambas mujeres. Las víctimas fueron identificadas como Ana Iris Estrada, madre de Zugasti, y Alejandra Flores, su tía y madrina.

El operativo para negociar la liberación del penitenciario

Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) y desplegaron un equipo de negociación para intentar resolver el conflicto sin que hubiera más víctimas.

La negociación estuvo encabezada por la jefa penitenciaria Ivana Cornejo y el agente Javier Viejo. También se presentaron en el establecimiento el fiscal Martín Lucero y el procurador de las personas privadas de la libertad, Javier Romero, quien fue convocado a pedido de los propios internos para garantizar las condiciones de la rendición.

El operativo se extendió durante la madrugada y la mañana hasta que, cerca de las 9, se logró poner fin a la toma de rehenes mediante la firma de un acta. En el documento, el Servicio Penitenciario asumió el compromiso de resguardar la integridad física de las personas involucradas.

Finalmente, Mauro Zugasti fue liberado sin lesiones físicas, después de permanecer siete horas cautivo dentro del penal de Boulogne Sur Mer.