Imputaron por abuso sexual al hombre que fue apuñalado en Las Heras

El hombre fue acusado por un presunto abuso sexual simple agravado por la convivencia contra una niña de 11 años. La imputación se concretó después de que recibiera el alta médica y fuera trasladado a la Penitenciaría.

La investigación por el hombre que fue apuñalado en Las Heras el martes 3 de noviembre tuvo un giro judicial. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual lo imputó por el presunto abuso sexual simple agravado por la convivencia contra una niña de 11 años, hija de una de las mujeres que lo persiguió y lo hirió en plena calle de Las Heras.

La medida fue dispuesta por la fiscal Mercedes Moya, luego de que el acusado recibiera el alta médica. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), posteriormente fue trasladado a la Penitenciaría.

La identidad del imputado se mantiene en reserva para proteger a la niña. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Cómo fue el ataque en Las Heras

El episodio ocurrió durante la mañana del martes 3 de noviembre y comenzó en una vivienda ubicada en la intersección de Burgos y Moreno, en Las Heras. Luego, la secuencia terminó a pocas cuadras, en la vía pública.

En un primer momento, la Policía encontró al hombre con una herida de arma blanca en el abdomen. También presentaba lesiones lacerantes en los brazos y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

La primera reconstrucción del hecho indicaba que dos mujeres lo habían perseguido y que el hombre intentó esconderse debajo de un vehículo. Una de ellas lo habría alcanzado y apuñalado.

La denuncia que cambió el rumbo de la investigación

Con el avance de las actuaciones, una de las mujeres denunció que el hombre habría intentado abusar sexualmente de su hija, de 11 años, quien convivía con él en una vivienda de Las Heras.

De acuerdo con la información difundida por el MPF, esa denuncia permitió incorporar nuevos elementos a la investigación y derivó en la intervención de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

La mujer que lo hirió fue detenida el día del ataque. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad, mientras continúa la investigación por el episodio ocurrido en la vía pública.