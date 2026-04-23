Imputaron al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino por tenencia ilegal de arma y coacciones en contexto de violencia de género

El exfuncionario fue imputado por delitos con penas excarcelables y seguirá en libertad, mientras la fiscalía profundiza la investigación y analiza si avanza con acusaciones más graves tras nuevas pericias.

El exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino fue imputado este mediodía por los delitos de “tenencia ilegítima de arma de fuego y coacciones en contexto de violencia de género”. Al tratarse de figuras con penas previstas de entre dos y cuatro años de prisión, de ejecución condicional, el acusado continuará en libertad mientras avanza la investigación.

La medida fue dispuesta por la fiscal Valeria Bottini, quien, según informaron desde el Poder Judicial, no encontró por el momento elementos suficientes para imputarlo por abuso sexual, uno de los delitos más graves denunciados por su expareja. En ese sentido, la fiscal ordenó la realización de nuevas pericias para determinar si corresponde avanzar con esa acusación.

De acuerdo con las fuentes judiciales, Bottini también descartó en esta etapa los delitos de agresiones, lesiones leves y daño simple que habían sido señalados por la denunciante, al considerar que “podrían estar prescriptos”, ya que los hechos se remontan a comienzos de 2024.

Desde la Justicia aclararon que se trata de una imputación inicial, que podría ampliarse o modificarse conforme avance el análisis de las pruebas. En ese marco, destacaron que el trabajo de la fiscal fue “exhaustivo” y que se evaluó “delito por delito”.

La denuncia contra D’Agostino fue presentada el pasado 10 de abril por su expareja, quien lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades.

El caso derivó en la renuncia indeclinable del funcionario, quien se desempeñaba en el cargo desde 2015.

La imputación se concretó luego de que la denunciante ratificara su presentación el lunes pasado, en una declaración que se extendió durante siete horas ante la fiscal. Ese paso era requisito para avanzar formalmente contra el acusado. A partir de entonces, indicaron fuentes judiciales, se inició el análisis de una importante cantidad de pruebas incorporadas a la causa.