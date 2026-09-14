Imputaron al custodio de la vicegobernadora que chocó alcoholizado y mató en la Ruta 40

Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, fue imputado por homicidio culposo agravado luego del choque frontal ocurrido en Lavalle. El test de alcoholemia arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre y la Fiscalía sostiene que invadió el carril contrario y circulaba en contramano.

El policía Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, quedó imputado por homicidio culposo agravado tras el fatal accidente ocurrido en la Ruta Nacional 40, en Lavalle. El efectivo conducía un Suzuki Fun cuando impactó de frente contra una motocicleta y provocó la muerte de Diego Misael Dávila Oviedo, de 24 años.

Uno de los principales elementos incorporados a la causa es el resultado del test de alcoholemia, que arrojó 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre. A esto se suma la reconstrucción realizada por la Fiscalía, que sostiene que Araujo invadió el carril contrario y circulaba en contramano al momento del impacto.

Qué determinó la Fiscalía sobre el choque en la Ruta 40 en Lavalle

De acuerdo con la reconstrucción incorporada hasta el momento al expediente, el accidente ocurrió alrededor de las 6.40 del domingo, cuando Araujo circulaba por la Ruta 40, en el departamento de Lavalle, en dirección sur-norte.

Por causas que son materia de investigación, el Suzuki Fun que conducía el policía se desplazó hacia el carril contrario, invadió el sector oeste de la ruta y terminó impactando de frente contra el vehículo en el que circulaba Dávila Oviedo.

El joven motociclista sufrió graves lesiones y posteriormente falleció luego de ser trasladado al Hospital Central.

Para la Fiscalía, la conducta del imputado habría sido imprudente y antirreglamentaria. El análisis realizado al efectivo estableció que conducía con 1,95 g/l de alcohol en sangre, un valor que la Fiscalía incorporó como agravante dentro de la imputación.

La causa quedó encuadrada en el artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, en relación con las disposiciones de la Ley de Tránsito 9024 citadas en la resolución. La imputación contempla específicamente la conducción de un vehículo con un nivel de alcoholemia superior al permitido y la invasión del carril contrario circulando en contramano.

Según la información incorporada al caso, el efectivo debía encontrarse de guardia en la custodia de la Vicegobernación al momento del accidente.

Araujo tenía que cumplir funciones en las oficinas ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas, donde funcionan las dependencias vinculadas con la guardia de custodia. En ese momento, la vicegobernadora Hebe Casado se encontraba en San Rafael.

Sin embargo, alrededor de las 6.40, el policía se encontraba conduciendo su vehículo particular por la Ruta 40 en Lavalle, donde protagonizó el choque fatal.

Con la imputación de Jonatan Salvador Araujo, la causa continuará bajo la investigación de la fiscal Mariana Gutiérrez.